Localizan a Melani Naomi, joven estudiante de la UDG que desapareció tras viajar a Sinaloa

Una joven de 15 años identificada como Melani Naomi de Alba fue localizada con vida tras su reporte de desaparición luego de que saliera de viaje rumbo al estado de Sinaloa, ella es una estudiante de la Preparatoria 6 de la Universidad de Guadalajara.

Su desaparición causó una alerta en su familia que derivó en la activación de una ficha de búsqueda para localizarla por el temor a que su integridad física se viera comprometida, la ficha se activó el pasado 12 de agosto, al ser una menor de edad se emitió de manera inmediata para visibilizar el caso.

Ahora la Fiscalía de Jalisco y la Comisión de Búsqueda Estatal precisan que fue localizada con vida en casa de uno de sus abuelos tras salir de casa con una de sus amigas de nombre Samantha Estefanía, ellas salieron en un automóvil, que hasta el momento no se ha revelado quien se los prestó o como se transportaron.

¿Qué pasó con Melanie Naomí, localizada tras su reporte de desaparición?

Los primeros reportes señalan que las jóvenes desaparecieron tras salir de la escuela ubicada en la colonia Miravalle de Guadalajara, siendo este el último lugar donde las vieron antes de desaparecer.

Melanie llevaba una playera entallada de manga larga color gris, un pantalón negro holgado, tenis blancos y mochila pequeña color negra. Ella es una mujer de cabello negro quebrado y largo, de tez morena y delgada. Como señas particulares la familia detalló que contaba con una cicatriz en antebrazo izquierdo, pecas en los pómulos y lunares.

Al respecto, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos señaló que las jóvenes no fueron víctimas de secuestro, que se trató de una ausencia voluntaria. Sin embargo, se filtró que ambas salieron en búsqueda de un trabajo que les ofrecieron, lo cual no ha sido investigado.

"Parece ser que por ahí una tía, un familiar les hizo una oferta de trabajo y se fueron con ella, pero es lo que estamos ahorita verificando", manifestó.

En los primeros reportes se describió que la presunta oferta de trabajo surgió de parte del novio de la amiga Samantha quien les dijo que debían llegar a Sinaloa, por lo que aceptaron y se fueron el día que comenzaban las clases en la Preparatoria 6.