LISTA de estaciones del Trolebús que conectarán a Chalco con Ixtapaluca en Edomex | RUTA

A través de redes sociales, la Secretaría de Transporte del Estado de México confirmó que el trolebús mexiquense ahora conectará con el municipio de Ixtapaluca, al oriente de la demarcación, beneficiando a más de tres millones de personas. De acuerdo con lo compartido por la dependencia mexiquense, el recorrido se realizará de forma rápida, segura y sustentable, con unidades 100 por ciento eléctricas que no emiten contaminantes, el recorrido está planeado para hacerse en 45 minutos.

Hasta el momento se desconoce si se necesitará la construcción de tramos elevados o a nivel de piso o de forma diferenciada para el funcionamiento de este proyecto de movilidad en el Estado de México, tampoco se conoce una fecha tentativa para comenzar con la construcción del proyecto o la inauguración.

Presuntamente el proyecto arrancará de la estación del trolebús hacia Chalco, Puente Blanco, ubicada sobre la autopista México - Puebla, con dirección a la unidad habitacional San Buenaventura. Con este proyecto la administración actual del Estado de México promete más conectividad, transporte moderno y un beneficio para miles de personas.

El presidente municipal de Ixtapaluca compartió que este proyecto conectará con el Metro, Cablebús y Trolebús, mejorando la movilidad de los ixtapaluquenses: “Iniciamos el recorrido del Trolebús Ixtapaluca en la U.H. San Buenaventura, parte del Plan Integral para la #ZonaOriente impulsado por la Presidenta @Claudiashein y la Gobernadora @delfinagomeza”

Lista de estaciones

Las estaciones aún no han sido dadas a conocer, sin embargo, en redes sociales circulan imágenes no oficiales sobre las posibles estaciones y la ruta que este proyecto seguiría. En estas imágenes se proyectan 8.4 kilómetros de recorrido con 10 estaciones, las cuales son:

Estación Caseta Vieja

Estación Santa Bárbara

Estación Hacienda Ojo de Agua

Estación Carretera Federal

Estación Acozac

Estación Vigilantes

Estación Ixtapaluca Centro

Estación Cruz Roja

Estación Camino a San Francisco

Estación San Buenaventura ?

Ruta tentativa

Créditos: Facebook/Los hijos de Ixtapaluca

