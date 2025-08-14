Liberación de 386 patentes significa que va a haber acceso a un mayor número de opciones para los pacientes: Antonio Pascual

Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) señaló que la liberación de 386 patentes anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para este año beneficiará a los pacientes mexicanos al proporcionarles acceso a un mayor número de opciones en el mercado farmacéutico, acción que a su vez, también reducirá los costos de diversos medicamentos.

“Significa que va a haber un acceso para los usuarios, para los pacientes a un mayor número de opciones. Cuando se le se caduca ya la temporalidad de la patente, entonces son más accesibles los medicamentos”, declaró Antonio Pascual.

En entrevista con Héctor Jiménez Landín para "Horizonte H" de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, explicó que los medicamentos de patente son aquellas especialidades farmacéuticas que como su nombre lo indica, cuentan con una patente que los protege durante 20 años.

Foto: El Heraldo de México

Los medicamentos genéricos tienen la misma efectividad que los de patente: Antonio Pascual

Por otra parte se encuentran los genéricos que son adquiridos por nueve de cada diez mexicanos de acuerdo con los resultados de la encuesta del Heraldo Media Group y Question Mark, los cuales comentó, son medicamentos que tienen el mismo efecto y eficacia que tendría uno de patente, siempre y cuando tengan el registro y la validez de calidad que permita ponerlos en circulación, certificación que debe renovarse cada 5 años, siendo los de mayor presencia en el mercado.

"Más del 75% de los medicamentos que están en el mercado son genéricos", señaló Antonio Pascual.

Finalmente señaló que la Anafarmex se mantiene trabajando de manera coordinada con el sector institucional en la certificación de los operadores de farmacia, con la intención de que se respete el Reglamento de Insumos para la Salud (RIST) en donde se establece que receta médica no se puede manipular ni sustituir.