Joven golpea a perro amarrado y con bozal en Tijuana, usuarios exigen justicia

Un video en redes sociales se ha hecho viral debido a que muestra a un joven golpeando de manera violenta a un perro amarrado y con bozal en Tijuana, el hecho ocurrió en la privada Vista Dorada, dentro de Hacienda Agua Caliente, y fue denunciado por la asociación Peludos Desamparados.

En el video, que no cuenta con audio, se observa al agresor, vestido con playera negra, propinando golpes con un zapato en la cabeza, lomo y boca del lomito, a pesar de que un automovilista toca el claxon en un intento de detener la agresión, el sujeto arrastra al perro con una correa hacia otra esquina y continúa golpeándolo.

Finalmente, se retira al interior de la privada mientras el animal permanece bajo su control por lo que la organización protectora de animales solicitó a las autoridades municipales intervenir de inmediato, retirar al perro de la custodia del agresor y aplicar sanciones ejemplares.

“No puede seguir bajo esas condiciones”, advirtió el colectivo sobre el perrito violentado.

@MarinadelPilar uD83DuDD34TIJUANAuD83DuDD34 DENUNCIA uD83DuDD34



En la Hacienda Agua Caliente, privada Vista Dorada, Tijuana, Baja California México, fue captado un caso de maltrato animal. Un joven golpeó en repetidas ocasiones a un perrito que, además de estar amarrado, llevaba bozal.

Etiqueten a las… pic.twitter.com/YYKyGYPSx5 — Peludos Desamparados (@Plu2Desampara2) August 13, 2025

¿Qué pasó con el lomito agredido en Tijuana?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se inició un procedimiento oficial, sin embargo, el video ha sido compartido de forma masiva y ha reavivado el debate sobre la urgencia de reforzar las sanciones por crueldad animal en Baja California.

Por ello hay que destacar que en el estado, los casos de maltrato animal pueden denunciarse en línea a través del portal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, es necesario aportar una descripción detallada, evidencia fotográfica o en video, ubicación aproximada y, de manera opcional, datos de contacto.

Así mismo el reporte puede ser anónimo y permite a las autoridades actuar legalmente contra los responsables, para así poder erradicar todos estos casos de violencia en contra de los animales, pues ellos también merecen tener un vida digna sin violencia en un hogar con respeto.