Josefina Rodríguez Zamora: alertas de viaje no han tenido impacto en el turismo en México

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, informó que las alertas de viaje que emite el gobierno de Estados Unidos no han tenido impacto en la llegada de turistas estadounidenses a México, ya que cada mes se reciben más de 1 millón 200 mil norteamericanos.

Es el destino predilecto de los estadounidenses, es un destino donde ya viene incluso la parte de Canadá del invierno y de octubre a abril nuestras playas se llenan de turismo extranjero. Y el decirte que las alertas pues no corresponden al alza, no lo digo yo, lo dicen los datos”, declaró la titular de la Secretaría de Turismo en entrevista para el programa de “Noticias de la Tarde con Lupita Juárez, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Rodríguez Zamora aseguró que el turista extranjero que ya conoce nuestro país y visita nuestras playas, centros históricos y patrimonios culturales, suele regresar. Explicó que esta fidelidad es una de las razones detrás del crecimiento constante del turismo en México.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, habló del aumento de turistas que visitaron el país durante el primer semestre del año. Créditos: Antonio Nava.

De enero a junio, México reportó un 13% más de visitantes internacionales: Josefina Rodríguez

Hay categorías que ni siquiera corresponden al tema de seguridad, por ejemplo, decirte Zacatecas pues tiene el menor índice en el tema de delincuencia y lo ponen como categoría de desde hace muchos años en categoría alta y así muchos estados”, dijo la encargada de Turismo en nuestro país.

Agregó que la dependencia a su cargo está trabajando en un protocolo de alertas con el objetivo de informar con mayor precisión dónde se encuentran las zonas turísticas seguras, "lugares donde al turista no le pasa nada". Indicó que es esta tranquilidad justamente por la que el país continúa recibiendo visitantes mes con mes, especialmente durante temporadas como la invernal, que va de octubre a abril.

Josefina Rodríguez destacó que de enero a junio México registró un porcentaje muy alto en turismo. Subrayó que nuestro país reportó un 13% más de visitantes internacionales.