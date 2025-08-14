ISSSTE inicia demolición del Hospital Gonzalo Castañeda en Tlatelolco

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama informó que, este jueves, inició la demolición del viejo inmueble del Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en la calle de Lerdo, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Por lo que, dijo con esta acciones se comienza construir un nuevo hospital en beneficio de los derechohabientes de la zona norte de la Ciudad de México.

Reiteró que este inmueble fue declarado con daño estructural y cerrado totalmente hace 13 años.Y es que dijo constituía un riesgo de protección civil y un foco de insalubridad para la Clínica del IMSS que se encuentra a un costado y para vecinas y vecinos de la Unidad Habitacional Tlatelolco.

Detalló que será una demolición “con técnica especial, piso por piso, cuidando a vecinas, vecinos y pacientes”. Apunto que una vez terminada la obra de demolición comenzará la construcción de una nueva unidad médica, que tendrá nuevas particularidades, “incorporando especialidades relacionadas con la dinámica demográfica y epidemiológica”.

Cabe destacar que el pasado 28 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó la cartera de inversión para la demolición del inmueble.

CS