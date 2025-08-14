Invertirán más de 600 millones de pesos en nueva planta de Nuevo Laredo

Con una inversión superior a los 600 millones de pesos y la generación de 300 empleos directos y mil indirectos, este jueves se colocó la primera piedra de la nueva planta de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L., conocida por su marca Boing, reafirmando a Nuevo Laredo como un punto estratégico para la industria y la exportación en México.

El evento estuvo encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acompañada por la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar; la presidenta del Consejo de Administración de la cooperativa, Patricia Izarrarás Aviña; y el presidente del Consejo de Vigilancia, Fermín Zenteno Rojas.

Canturosas Villarreal destacó que su administración otorgó todas las facilidades para concretar la llegada de la empresa, señalando que la ubicación fronteriza de la ciudad la convierte en “un imán para inversiones visionarias” y que el municipio ha trabajado en modernizar vialidades, mejorar la infraestructura urbana y ampliar servicios públicos para atraer proyectos de alto impacto económico.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, junto a directivos de la Cooperativa Pascual, coloca la primera piedra de la nueva planta de Boing, que representa una inversión de más de 600 millones de pesos. FOTO: Carlos Juárez.

Nuevo Laredo, un imán para la inversión

La alcaldesa también reconoció el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien —dijo— ha impulsado obras estratégicas que fortalecen la competitividad de Tamaulipas.

Por su parte, la secretaria de Economía subrayó que la llegada de Boing es resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, consolidando a Nuevo Laredo como “un polo de atracción de inversiones y plataforma estratégica para la exportación, con empleo local y orgullo regional”.

En su intervención, Patricia Izarrarás Aviña explicó que la elección de Nuevo Laredo responde a su posición geográfica privilegiada, que permitirá abastecer con mayor eficiencia al norte del país y facilitar la exportación hacia Estados Unidos. “Esta planta es un hito en nuestra historia, una plataforma logística que potenciará nuestra presencia en mercados nacionales e internacionales”, afirmó.

Autoridades de los tres niveles de gobierno y directivos de la empresa sellaron la alianza que traerá 300 empleos directos y más de mil indirectos a la ciudad fronteriza. FOTO: Carlos Juárez.

Una plataforma estratégica para la exportación

Al acto asistieron también el diputado federal Carlos Canturosas Villarreal, los diputados locales Ana Laura Huerta y Sergio Ojeda, el diputado texano Richard Raymond, el cónsul de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza, autoridades militares, municipales y miembros de la cooperativa.

Con este proyecto, la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual fortalece su presencia en el país y abre una nueva etapa en su expansión, consolidando a Nuevo Laredo como un nodo clave para la producción y exportación de sus reconocidas bebidas.