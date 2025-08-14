Gobierno de Nayarit transforma fraccionamiento Valle Dorado con obras de infraestructura sostenible

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, puso en marcha la obra de rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Valle de México, en el fraccionamiento Valle Dorado, municipio de Bahía de Banderas, como parte de un plan integral para mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y garantizar servicios básicos para las familias de la región.

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre las calles Valle de Zirahuen y Valle de Quiroga, con una longitud total de 449.25 metros. La obra incluye la colocación de concreto hidráulico, construcción de banquetas, instalación de línea de agua potable, colocación de 29 luminarias solares y señalamiento vial, con el objetivo de optimizar la infraestructura urbana. Durante el arranque, el mandatario nayarita destacó que las obras deben atender necesidades reales de la población, más allá de intervenciones superficiales.

Gobernador enfatizó el compromiso de su administración con la ciudadanía. Foto: Chary Cambero

"No es un maquillaje porque a veces se levanta un poquito el asfalto y se pone superficialmente otro. Mi prioridad en Bahía de Banderas no son las áreas turísticas, sino las áreas sociales, que tengan agua y servicios básicos", expresó Navarro Quintero.

Enfatizó su compromiso con la ciudadanía

El gobernador recordó que uno de los compromisos más importantes en la zona es el acueducto que llevará agua desde el río Ameca hasta Sayulita y San Pancho, un proyecto que se realiza con recursos federales y que busca dar solución a la escasez del vital líquido en las comunidades. Posteriormente, Navarro Quintero visitó la calle Valle Hermoso, entre Valle Nacional y San Clemente de Lima, donde ya se ejecutaron obras similares: pavimentación con concreto hidráulico, construcción de banquetas, instalación de drenaje y agua potable, colocación de luminarias solares y señalamiento vertical y horizontal.

Vecinos de la zona agradecieron el apoyo de las autoridades. Foto: Chary Cambero

Vecinos de la zona reconocieron el impacto positivo de estas acciones. Jorge Ruvalcaba, habitante de Valle Dorado, expresó su agradecimiento al gobierno estatal:

“Damos las gracias por las muy buenas obras que nos están realizando en Valle Dorado. Muchas calles nos están pavimentando y hoy sí con concreto hidráulico, agua potable, luz y seguridad. Muchas gracias”, comentó.

La intención es modernizar toda la entidad

Estas obras forman parte de un plan de modernización urbana que el gobierno de Nayarit impulsa en diferentes municipios, priorizando zonas habitacionales y de alta afluencia. La meta es garantizar que las vialidades cuenten con materiales duraderos, infraestructura adecuada y servicios completos para elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Además, la incorporación de luminarias solares responde al compromiso de promover un consumo energético más sostenible y reducir costos de mantenimiento, mientras que el mejoramiento de banquetas y señalamientos busca reforzar la seguridad peatonal y vehicular.

Con la rehabilitación de vialidades y la ampliación de la red de agua potable y drenaje, el gobierno estatal avanza en la consolidación de Bahía de Banderas como un municipio con infraestructura moderna, que atiende las necesidades básicas de sus habitantes y favorece un desarrollo urbano ordenado.