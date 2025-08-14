Gobierno de Jalisco se disculpa con familiares de personas desaparecidas

Acatando una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Gobierno de Jalisco realizó un acto de disculpa a los familiares de Dalia Cruz, Luis Enciso, Emilia Naranjo y Bernardo Sedano.

Los hechos en los que desaparecieron cuatro personas el 30 de septiembre de 2010 en los límites entre Jalisco y Zacatecas, en Calera de Victor Rosales, cuando salían del municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.

La revictimización, retraso para iniciar la búsqueda e incluso ser omisos al brindar información de los avances de la investigación, entre otros puntos, fueron los motivos por los que la CNDH instó al Estado a proceder con esta disculpa desde 2023.

Los acuerdos pactados entre la familia y las autoridades estatales para realizar este acto se incumplieron, lo que provocó molestia a las víctimas indirectas de este caso, hijos y padres de las cuatro personas ausentes.

Instan a continuar búsqueda de desaparecidos

Natividad Guerrero, madre de Dalia, insistió en que esta disculpa no cierra el caso y las autoridades están obligadas a continuar con la búsqueda sin límite de tiempo o de recursos. Acusó que en tres ocasiones se cambió la fecha, no se difundió públicamente, o al menos se hizo sin medios de comunicación.

El argumento de inicio fue que no había espacio en el lugar, contrario al evento que se hizo en Zacatecas donde sí se atendieron sus peticiones hace un año, recalcaron. Diego, hijo de Dalia y de Luis, quien tenía tres años al momento de la desaparición y hoy tiene 18 años de edad, leyó una carta en la que dijo que aún espera el regreso de sus padres con vida.

Para el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, no se trató de un acto de disculpa como tal sino de reconocimiento de las omisiones que en el 2010 se tuvieron en este caso.

"Hoy honramos la memoria de quienes nos faltan, asumimos nuestra responsabilidad y reafirmamos la verdad y la justicia para que no prescriba. No descansaremos hasta que cada caso tenga una respuesta y cada persona tenga un destino claro", dijo.

Por su parte, el fiscal Salvador González en su mensaje reconoció la responsabilidad institucional y señaló que la memoria de las víctimas y el dolor de sus familiares exige redoblar esfuerzos.

Buscan acciones de las autoridades

Para las familias, más que pedir una disculpa, lo que esperarían de las autoridades son acciones, señaló Ana Rosa Vázquez Arce de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), quien acompañó a Natividad Guerrero.