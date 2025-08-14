Fuertes lluvias dejan inundaciones en Iztapalapa; se forma espejo de agua de 200 metros

Las fuertes lluvias de esta tarde y noche en la Ciudad de México dejaron afectaciones en el oriente de la capital del país; uno de los puntos afectados fue la alcaldía Iztapalapa, donde se reportaron encharcamientos severos.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que en el cruce de las calles Estrada y Calle 2 Casimiro del Valle, en la colonia Vicente Guerrero, se reportó un encharcamiento a causa de la acumulación de basura en accesorios hidráulicos, que formó un espejo de agua de 200 metros de extensión, el cual afectó únicamente la vialidad.
Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C5) de la Ciudad de México compartió un video de la inundación que se registró en el cruce de la calzada Ermita Iztapalapa y avenida de las Torres, en la colonia Santiago Acahualtepec 2da sección, donde el espejo de agua alcanzó los 80 metros de extensión.
Protección Civil actualiza alertas naranja y amarilla
La SGIRPC actualizó la alerta naranja por lluvia de entre 30 y 49 milímetros y posible caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco por peligros asociados a lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.
Asimismo, actualizó la alerta amarilla por lluvias de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa alta y Venustiano Carranza. Las lluvias fuertes en estas demarcaciones pueden generar encharcamientos, y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
Recomendaciones para la población
Ante las fuertes lluvias en la capital del país, las autoridades de Protección Civil emitieron las siguientes recomendaciones a la población:
- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.
- Cierra puertas y ventanas.
- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.
- Si sales de casa usa paraguas o impermeable.
- No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes y banquetas.
- Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles.
- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.