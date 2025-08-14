Clima

Fuertes lluvias dejan inundaciones en Iztapalapa; se forma espejo de agua de 200 metros

A través de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el C5 informaron sobre inundaciones en distintos punto

Las fuertes lluvias de esta tarde y noche en la Ciudad de México dejaron afectaciones en el oriente de la capital del país. Foto: Cuartoscuro / X, @C5_CDMX

Las fuertes lluvias de esta tarde y noche en la Ciudad de México dejaron afectaciones en el oriente de la capital del país; uno de los puntos afectados fue la alcaldía Iztapalapa, donde se reportaron encharcamientos severos.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que en el cruce de las calles Estrada y Calle 2 Casimiro del Valle, en la colonia Vicente Guerrero, se reportó un encharcamiento a causa de la acumulación de basura en accesorios hidráulicos, que formó un espejo de agua de 200 metros de extensión, el cual afectó únicamente la vialidad.

Foto: X, @SGIRPC_CDMX

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C5) de la Ciudad de México compartió un video de  la inundación que se registró en el cruce de la calzada Ermita Iztapalapa y avenida de las Torres, en la colonia Santiago Acahualtepec 2da sección, donde el espejo de agua alcanzó los 80 metros de extensión.

Protección Civil actualiza alertas naranja y amarilla 

La SGIRPC actualizó la alerta naranja por lluvia de entre 30 y 49 milímetros y posible caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco por peligros asociados a lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Asimismo, actualizó la alerta amarilla por lluvias de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa alta y Venustiano Carranza. Las lluvias fuertes en estas demarcaciones pueden generar encharcamientos, y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones para la población

Ante las fuertes lluvias en la capital del país, las autoridades de Protección Civil emitieron las siguientes recomendaciones a la población:

  • Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.
  • Cierra puertas y ventanas.
  • No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Si sales de casa usa paraguas o impermeable.
  • No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes y banquetas.
  • Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles.
  • En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

 

