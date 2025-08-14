Fuertes lluvias dejan inundaciones en Iztapalapa; se forma espejo de agua de 200 metros

Las fuertes lluvias de esta tarde y noche en la Ciudad de México dejaron afectaciones en el oriente de la capital del país; uno de los puntos afectados fue la alcaldía Iztapalapa, donde se reportaron encharcamientos severos.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que en el cruce de las calles Estrada y Calle 2 Casimiro del Valle, en la colonia Vicente Guerrero, se reportó un encharcamiento a causa de la acumulación de basura en accesorios hidráulicos, que formó un espejo de agua de 200 metros de extensión, el cual afectó únicamente la vialidad.

Foto: X, @SGIRPC_CDMX

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C5) de la Ciudad de México compartió un video de la inundación que se registró en el cruce de la calzada Ermita Iztapalapa y avenida de las Torres, en la colonia Santiago Acahualtepec 2da sección, donde el espejo de agua alcanzó los 80 metros de extensión.

Protección Civil actualiza alertas naranja y amarilla

La SGIRPC actualizó la alerta naranja por lluvia de entre 30 y 49 milímetros y posible caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco por peligros asociados a lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Asimismo, actualizó la alerta amarilla por lluvias de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa alta y Venustiano Carranza. Las lluvias fuertes en estas demarcaciones pueden generar encharcamientos, y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Se actualiza Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del jueves 14/08/2025 y madrugada del viernes 15/08/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa,… pic.twitter.com/kLE3BiEHWq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 15, 2025

Recomendaciones para la población

Ante las fuertes lluvias en la capital del país, las autoridades de Protección Civil emitieron las siguientes recomendaciones a la población:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

Cierra puertas y ventanas.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Si sales de casa usa paraguas o impermeable.

No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes y banquetas.

Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles.

En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.