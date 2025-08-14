Fiscalía de Jalisco sostiene caso de Los Alegres del Barranco por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito en contra de la agrupación musical Los Alegres del Barranco continúa, explicó el Fiscal Salvador González De los Santos quien añadió que el recurso que se les congeló, se mantiene en Investigación.

"El recurso que en su momento se les aseguró por el evento que tuvieron en el Temex, sigue asegurado el recurso, se sigue investigando, se sigue integrando la carpeta por la Unidad de la Fiscalía".

Congelan fondos de Los Alegres del Barranco

El recurso congelado asciende a cinco millones 879 mil de su ganancia en el Auditorio Telmex en el concierto del 29 de marzo de este año y en donde incurrieron en apología del delito al interpretar canciones que enaltecían a líderes de grupos del crimen organizado.

Por lo pronto, ya hicieron una canción, El Consejo, y han estado dando charlas a jóvenes, recomendaciones que el gobernador Pablo Lemus impuso a fin de aminorar las consecuencias y luego de que, en otras presentaciones al interior del Estado, volvieron a incurrir en actos de apología del delito.



FOTO: Los Alegres del Barranco Instagram

"Ellos han estado cumpliendo con las medidas que se les impuso en su momento por la suspensión provisional del proceso", añadió el Fiscal.

Banda cumple con medidas impuestas por la Fiscalía

Por lo pronto, en el Centro de Atención Juvenil del Estado de Jalisco esta semana, como parte de las actividades de la Semana de la Juventud, se tuvo una charla y la presentación de la agrupación musical Los Alegres del Barranco, estas acciones fueron parte de las medidas a las que se le obligó luego de hacer apología del delito en la entidad a través de sus canciones.

Fiscal de Jalisco asegura que Los Alegres del Barranco han cumplido con las medidas impuestas por las autoridades

FOTO: Mayeli Mariscal

La agrupación interpretó la canción El Consejo, a través de la cual advierten a los jóvenes sobre las consecuencias de tener una vida delictiva, comentó el Secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández.

"Este tipo de mensajes a través de la interacción de estos grupos musicales, lo que queremos es que los jóvenes entiendan que la violencia y el crimen no son el camino correcto y que siempre existirá una alternativa".

EDG