Estuvimos trabajando a marchas forzadas el fin de semana: Javier Laynez

Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resaltó el intenso trabajo que han desempeñado los actuales miembros de la corte dando resolución al mayor número de casos pendientes posibles antes del cambio de administración como parte de la Reforma Judicial.

"Nos los repartimos todos, nos tocaron como 13 a cada ponencia y estuvimos trabajando a marchas forzadas el fin de semana. Estamos obligados a resolver a más tardar 3 días antes de que los otros tomen posesión. Esto está en la ley con plazo establecido", dijo Javier Laynez.

En entrevista con Maca Carriedo para "Maca Diario" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, aclaro que los actuales ministros no se están aferrando a permanecer en la corte como lo han hecho ver algunos medios, si no que están cumpliendo con sus deberes, atendiendo a la fecha indicada ya que no pueden dar simplemente un carpetazo.