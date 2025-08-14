Historia

Este es el último VIDEO en el que Johan, hijo de padre buscador asesinado, fue visto con vida

El joven de 18 años se encuentra desaparecido desde el 3 de septiembre de 2024

Johan Alian y el video en el que fue visto por última vez Foto: TK BUSCANDO A JOHAN HERNANDEZ

El martes 12 de agosto, el padre de Johan Alain Hernández Vázquez fue asesinado a balazos afuera de su domicilio, ubicado en San Buenaventura, en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. El hombre buscaba a su hijo, desaparecido desde el 3 de septiembre del 2024, cuando fue visto por última vez con vida a través de un video.

Johan Alain, de 18 años, ha sido buscado por sus familiares y a través de organizaciones de padres y madres buscadoras, como Ausencias, que difundió el asesinato ocurrido el martes pasado. Tanto el padre, como la madre y sus hermanas han realizado una campaña en redes sociales para obtener información sobre el paradero del joven.

La familia de Johan lleva un año buscándolo

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por el protocolo Odisea de la Fiscalía General del Estado de México (FGEM), Johan Alain tiene las siguientes características y señas particulares:

  • Estatura: 1.65 metros
  • Complexión mediana
  • Cabello castña oscuro
  • Nariz respingada
  • Boca grande
  • Peso 85 kilos
  • Tez blanca
  • Señas particulares: cicatriz en la pierna izquierda
  • Ropa que vestía la última vez que fue visto: sudadera color beige, playera color blanco, pantalón de color azul y tennis blanco con rojo 

Johan fue visto por última vez el 3 de septiembre, a las 15:03 horas, cuando salió de su casa en San Buenaventura, justo en donde asesinaron a su padre. De acuerdo con la información que ha dado a conocer su familia, el muchacho salió con dos de sus amigos a Río Frío, en donde supuestamente otras personas lo habrían secuestrado.

Daniel, uno de los amigos con los que salió Johan, ya se encuentra detenido, pero hay otro joven, quien se encuentra prófugo. 

Johan salió con dos amigos y nunca más volvieron a verlo, este es su último VIDEO

@nayelivzcs

Nos falta Johan sus papas no dejaran de buscarlo ayudenos a compartir ya iso 1 mes sin saver de el

? sonido original - Musica_yr

 

 

