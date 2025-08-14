Estas son las alcaldías de la CDMX que serán afectadas por la Tormenta Negra HOY jueves 14 y el viernes 15 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya dio a conocer qué alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por el fenómeno denominado “Tormenta Negra” durante este jueves 14 y el viernes 15 de agosto, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto, además, te diremos cuáles son las recomendaciones de Protección Civil para evitar afectaciones por las lluvias.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, el concepto de “Tormenta Negra” se tomó de la escala de alerta de lluvias de la agencia meteorológica de Hong Kong, China, la cual, se cataloga de esta forma cuando las tormentas superan los 70 milímetros por hora y debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este jueves 14 y el viernes 15 de agosto se esperan precipitaciones de hasta 75 milímetros en distintos puntos del territorio mexicano distintos sitios especializados consideraron prudente usar este concepto.

El SMN tiene previsto que las lluvias en la CDMX inicien durante la tarde de este jueves 14 de agosto y se extiendan hasta la madrugada del viernes 15. Foto: Daniel Ojeda / El Heraldo de México

Estas son las alcaldías de la Ciudad de México que se verán afectadas por la Tormenta Negra el 14 y 15 de agosto

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves 14 y el viernes 15 de agosto se tienen contempladas lluvias con chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de entre 30 a 40 km/h en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y se especificó que se espera que sea durante la tarde y la noche cuando las lluvias azoten con mayor intensidad el territorio capitalino.

Ante esta situación, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla de lluvias en las alcaldías de Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan Venustiano Carranza y Xochimilco.

Asimismo, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, cabe mencionar que, las referidas alertas tendrán vigencia durante la tarde y noche del jueves 14 de agosto, así como durante la madrugada del viernes 15.

Se recomienda mantenerse atentos a las indicaciones de PC ante las lluvias. Foto: Daniel Ojeda / El Heraldo de México

Para finalizar, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil reiteró que durante las lluvias se debe evitar cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua y recomendó caminar sobre puentes y banquetas, asimismo, señaló que es de vital importancia ayudar a niños. Adultos mayores y personas con discapacidad a que se resguarden adecuadamente durante las tormentas para evitar cualquier tipo de accidente y también se pidió evitar refugiarse de la lluvia debajo de árboles.

Para reportar emergencias dentro de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil puso a disposición el 911 o el 55 5683 2222, así como su portal web y sus distintas redes sociales oficiales.

