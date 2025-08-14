Estados Unidos ofrece recompensa para capturar a líderes de Cárteles Unidos y Los Viagras

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ofrece recompensa a cambio de información que dé con la localización de presuntos líderes delincuenciales ligados a los grupos “Cárteles Unidos” y “Los Viagras”, señalados.

Se trata de Juan José Farías Álvarez (Farías Álvarez), también conocido como "El Abuelo", a quien el gobierno norteamericano identifica jefe de Cárteles Unidos. A Farías se le acusa de haber cometido asesinatos y traficado con drogas. También se busca la detención de Luis Enrique Barragán Chávez, también conocido como "Wicho", líder regional de Cárteles Unidos involucrado en la extorsión a producciones de aguacate.

El tercer presunto criminal buscado por las autoridades de EUA, es Alfonso Fernández Magallón, conocido como "Poncho", señalado como responsable del reclutamiento de ex militares y policías de Colombia para que Cárteles Unidos hagan frente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El cuarto criminal, es Edgar Valeriano Orozco Cabadas, apodado "El Kamoni", personaje cercano a Farías Álvarez, encargado de supervisar a los sicarios de Cárteles Unidos.

Farías Álvarez, Barragán Chávez, Fernández Magallón y Orozco Cabadas además fueron sancionados de conformidad con la E.O. 14059 y la E.O. 13224, por ser propiedad, estar controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar a favor o en nombre de, directa o indirectamente, Cárteles Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también sancionó a tres miembros de alto rango de Los Viagras: Nicolás Sierra Santana, también conocido como "El Gordo", fundador de Los Viagras y el líder de larga data del grupo; Heladio Cisneros Flores, conocido como "La Sirena", miembro prominente de la organización vinculado al asesinato de una destacada figura anti-cártel; así como César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias "El Botox", líder de Los Viagras y responsable del asesinato de un productor de cítricos.

Los Viagras están siendo sancionados de conformidad con la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas (cocaína y metanfetamina) o sus medios de producción.

La OFAC, detalló que Michoacán es hogar de numerosas organizaciones criminales que compiten por el territorio; tales organización se han dividido dando surgimiento a nuevos cárteles como los sancionados, los cuales luchan por el control de las rutas de tráfico de drogas y la oportunidad de participar en prácticas de extorsión lucrativas que perjudican los intereses estadounidenses y mexicanos.

Refiere que los cárteles mexicanos, incluidos Cárteles Unidos (catalogado coml Organización Terrorista Extranjera) y Los Viagras, han causado un derramamiento de sangre significativo en México y Estados Unidos a través de su promoción del tráfico de drogas y la violencia.