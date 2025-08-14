Espacios de consumo de marihuana no deben convertirse en puntos de narcomenudeo, advierte Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los espacios de tolerancia para el consumo de marihuana en la Ciudad de México no deben convertirse en puntos de narcomenudeo. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que las autoridades capitalinas deben vigilar que estos espacios no generen problemas de inseguridad.

"Fue una decisión del gobierno de la Ciudad de México y en ese marco está. Creo que lo importante en este caso es que no sé preste para la comercialización de un cierto tipo de droga, y que no se vuelva un problema relacionado con narcomenudeo y que pueda generar problemas de inseguridad, pero fue una decisión del gobierno de la Ciudad de México, y no es por criminalizar aquel que usa alguna, particularmente la marihuana", afirmó.

Organizaciones cannábicas criticaron el cierre de espacios libres de consumo

FOTO: Especial

Sheinbaum propone diálogo sobre la marihuana

Claudia Sheinbaum expuso que se debe abrir el debate sobre la legalización de la marihuana.

"Es discutible, todo es discutible. Es una decisión del gobierno de la Ciudad y entiendo que ellos van a estar observando que esta situación no lleve a problemas, sino más bien a algo que ya existía en la ciudad y que ellos ordenan, pero pues hay que buscar que no lleve a un problema adicional (...) El debate siempre debe abrirse, en el debate hay que debatir sobre todo y abiertamente debatir estos temas. Hay mucha discusión de si debe legalizarse o no la marihuana y puede abrirse el debate. Tiene sus muchas complejidades”, indicó.

Serie de cannabis

Por otro lado, el Gobierno de la CDMX anunció la apertura de nuevos espacios 420, ahora con supervisión de las autoridades capitalinas y módulos de información para los consumidores del cannabis. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Segob) informó sobre la relocalización tras una serie de mesas de trabajo con activistas en favor de la marihuana.

EDG