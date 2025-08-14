Enfrentamiento deja 6 detenidos y un agresor muerto en Loma de Rodriguera, Culiacán

Un operativo interinstitucional en la colonia Loma de Rodriguera terminó con seis personas detenidas, un civil abatido y el decomiso de armas, cargadores, vehículos y un inmueble, luego de un enfrentamiento registrado la tarde del martes en el norte de la capital sinaloense.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, realizaban patrullajes de vigilancia cuando detectaron a varios hombres armados en un predio habilitado como salón de eventos.

Al notar la presencia de las autoridades, los civiles dispararon contra los uniformados, lo que originó un intercambio de fuego. En la confrontación, uno de los presuntos agresores perdió la vida y seis personas fueron arrestadas, entre ellas dos mujeres. En el lugar se aseguraron:

5 armas largas

3 armas cortas

Cargadores

4 chalecos tácticos

1 casco

4 vehículos

1 inmueble

Los civiles dispararon contra los uniformados. Foto: Gobierno de México

Dos de los detenidos presentaban heridas leves, por lo que recibieron atención médica antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal junto con el resto de los arrestados y los objetos asegurados.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia coordinada para fortalecer la seguridad en Sinaloa y exhortaron a la población a reportar de manera anónima cualquier actividad ilícita al 089, así como emergencias al 911.

Aseguran arsenal y laboratorios clandestinos en operativos en San Ignacio y Culiacán

En acciones coordinadas contra la delincuencia organizada, autoridades de seguridad realizaron importantes decomisos en los municipios de San Ignacio y Culiacán, Sinaloa.

En San Ignacio, personal operativo aseguró tres armas largas, un aditamento lanzagranadas, 27 cargadores, 6,720 cartuchos útiles y un vehículo con reporte de robo. Todo el material quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, en Culiacán, fueron localizadas e inhabilitadas cinco áreas utilizadas para la concentración de materiales destinados a la elaboración de drogas sintéticas. En estos puntos se aseguraron 2,400 litros de sustancias químicas para la producción de metanfetamina. De acuerdo con el reporte oficial, la afectación económica ocasionada a las estructuras criminales se estima en 49 millones de pesos.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos buscan debilitar las capacidades logísticas y financieras de los grupos delictivos que operan en la región.

Autoridades de seguridad realizaron importantes decomisos. Gobierno de Sinaloa

Recuperan vehículo robado en menos de media hora en Costa Rica, Sinaloa

En una rápida acción operativa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron recuperar en menos de 30 minutos un vehículo que había sido despojado de su propietario de manera violenta en la carretera al Dorado, a la altura del poblado El Diez.

El hecho ocurrió cuando un hombre fue interceptado por sujetos armados que lo despojaron de una vagoneta color rojo, modelo 2024. La denuncia fue atendida de inmediato por agentes de la SSPC desplegados en puntos carreteros y fijos, quienes implementaron recorridos de búsqueda e inspección en la zona.

La unidad fue localizada en el poblado de Costa Rica, donde los oficiales detuvieron al conductor, identificado como Luis Clemente “N”, el cual fue detenido. El vehículo fue asegurado y trasladado para las diligencias correspondientes.

El robo de vehículo en carreteras tuvo un repunte a partir del pasado 9 de septiembre de 2024, cuando grupos delictivos se confrontaron en Sinaloa, pero desde hace algunos meses las estrategias con autoridades federales se reforzaron en las carreteras de Sinaloa, frenando así este delito que afecta el patrimonio de las familias.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que continuará trabajando de manera permanente para salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en Sinaloa.