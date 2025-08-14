En México manda el pueblo: responde Claudia Sheinbaum a Donald Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó este jueves que en México manda el pueblo. Así se expresó luego de las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que México y Canadà “hacen lo que les decimos que les hagan”.

En un video que grabó desde la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, la titular del Ejecutivo Federal dijo que era un mensaje de México para el mundo sin mencionar al republicano.

"Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el Mundo: En México, el pueblo manda", enfatizó.

Trump y su estilo personal

En México, el pueblo manda. pic.twitter.com/XR1bA6lTDr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2025

En la Casa Blanca; el mandatario Donald Trump declaró que “México hace lo que le decimos y Canadá hace lo que le decimos” después de firmar una orden ejecutiva sobre la seguridad social.

También señaló que las fronteras de Estados Unidos con ambos países “antes eran horribles”.

