Embajador de Estados Unidos destaca 10 logros con México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, destacó que durante los 90 días que lleva en el país se han concretado 10 logros como el traslado de 55 criminales de alto perfil, bajaron las muertes por fentanilo y la designación de cárteles como organizaciones terroristas; entre otras acciones.

En una declaración pública, subrayó que trabajan estrechamente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su equipo como socios soberanos para impulsar prioridades comunes

Afirmó que Estados Unidos y México son más seguros, fuertes y prósperos.

“En solo 90 días, hemos generado un impulso positivo, profundizado la confianza y demostrado que la relación entre los Estados Unidos y México, basada en el respeto mutuo, la cooperación y la responsabilidad compartida, nunca ha sido más sólida. Espero continuar este trabajo en los próximos meses”, indicó.

El diplomático estadounidense enfatizó que “no existe una relación más importante que la que tenemos con México: una nación con la que compartimos la relación comercial más grande de la historia y las comunidades más numerosas de ciudadanos de cada país viviendo en el extranjero”.

90 Days of Partnership: 10 Achievements to Build Safer, Stronger, and More Prosperous Countries



Here’s my statement - https://t.co/fp9XJYXJcP pic.twitter.com/8gFwdl8enO — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 15, 2025

Señaló que cada píldora de fentanilo incautada es una vida salvada.

“Cada arma o bala que evitamos que llegue a manos de criminales es una familia protegida. Y cada paso hacia una mayor prosperidad brinda a nuestros ciudadanos más oportunidades para desarrollar su potencial”, añadió.

A continuación los 10 logros clave:

La frontera más segura de la historia: migración irregular se redujo a niveles récord, con cero liberaciones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos.

Traslado de 55 criminales de alto perfil relacionados con cárteles de México a los Estados Unidos.

Disminución de muertes por fentanilo en los Estados Unidos.

Aumento significativo en las incautaciones de fentanilo en México, dando como resultado que las incautaciones en la frontera estadounidense se redujeron a menos de la mitad.

Acuerdo histórico para resolver la crisis de aguas residuales Tijuana–San Diego, logrando playas más limpias para nuestros pueblos y soluciones ambientales duraderas.

Golpe a las finanzas de los cárteles mediante esfuerzos conjuntos de los Estados Unidos y México contra el lavado de dinero, desmantelando canales ilícitos de financiamiento.

Designación de cárteles como organizaciones terroristas, desbloqueando un amplio rango de nuevas facultades y recursos para combatirlos.

Apoyo a la creación de una nueva Unidad Fronteriza en Sonora como modelo para otros estados fronterizos, incluyendo eventualmente los de la frontera sur, para frenar la migración ilegal y fortalecer la seguridad en una región clave.

Colaboración entre autoridades de los Estados Unidos, México y otras organizaciones internacionales de seguridad para hacer de la Copa Mundial de la FIFA 2026 la más segura y memorable.

Aprovechamiento de la tecnología y la innovación para transformar la forma de enfrentar a las organizaciones criminales internacionales.

CS