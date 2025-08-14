El consumidor sabe que el medicamento genérico tiene los mismos efectos que el medicamento de patente: Juan de Villafranca

Juan de Villafranca, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, aseguró que “el consumidor está enterado que comprar medicamento genérico tiene los mismos efectos que comprar medicamento de patente”.

Esto luego de que una encuesta realizada por QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group revelara que 95% de los entrevistados ha comprado medicamentos genéricos.

“El consumidor está consciente que comprar un medicamento genérico le va a aliviar que el otro son los mismos resultados y va a pagar mucho menos”, señaló Juan de Villafranca.

Foto: El Heraldo de México

En entrevista para Tiempo de Negocios con Verónica Sánchez de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, refirió que el 80% de los medicamentos que se compran en el mundo son genéricos.

“El medicamento genérico es cuando ya la patente venció y ahí es donde puede entrar esta compra y es mucho más barato vale hasta un 70% menos”, señaló Juan de Villafranca.

Foto: El Heraldo de México

Juan de Villafranca explicó que los medicamentos de patente tuvieron 20 años de explotar ese invento después cae al dominio público “aquí todos ganan nadie pierde cuando la gente compra medicamentos genéricos y el que se ve más beneficiado es el paciente y el consumidor final”.