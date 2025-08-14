Dron que sobrevoló al Estado de México pertenece a la CBP, revela Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el dron de Estados Unidos que sobrevoló el Estado de México es parte de la colaboración bilateral para una investigación en delincuencia organizada dirigida por México. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal aclaró que en los convenios de colaboración se establece que en caso de no contar con un equipo el otro país pueda prestarlo en caso de que lo tenga.

Aclaró que el dron pertenece a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, sigla en inglés), pero qué está siendo utilizado para una investigación en delincuencia organizada.

Como parte de las acciones para garantizar la Seguridad Nacional y proteger a la ciudadanía, en coordinación, cooperación y respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el Gobierno de Estados Unidos, las instituciones que integran el @GabSeguridadMx realizaron el… pic.twitter.com/8sMyq2cksV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 13, 2025

“En caso de requerir un equipo que no tiene México para poder tener información de alguna investigación especial relacionada con delincuencia organizada u otras investigaciones, incluso protección civil, también se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México. Ese fue el caso que planteó ayer el secretario de Seguridad pero esa petición del gobierno de México, la solicitud de préstamo qué características debe tener que sea exactamente en la zona donde se está pidiendo, que haya vista permanente del gobierno de México a lo que se está observando en ese momento, y algunas otras características como parte de la colaboración y respeto a la soberanías”, explicó.

Colaboración con drones no es nueva

Claudia Sheinbaum precisó que el préstamo de tecnología entre ambos países no es nuevo, sino que se ha hecho en otras investigaciones.



FOTO: Antonio Nava

“No es algo nuevo, no es que ahora se haya hecho por primera vez,se ha hecho en años anteriores, en este caso son vuelos principalmente de CBP, de esta agencia de los Estados Unidos o esa institución que tiene que ver con migración y aduanas (...) no tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, si no es una de las instituciones que se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada”, aseveró.

Alertas de EU no tienen mucho impacto: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que no tiene “mucho impactos” en el turismo en México las alertas de viaje que emite Estados Unidos que ahora incluyó por primera vez el riesgo de violencia por terrorismo. En la conferencia de prensa matutina, destacó que aumentó el número de visitantes que recorren nuestro país.

“Bueno, nada más quiero resumirles otra vez los datos que dio Josefina. Vamos a turismo. Mira, como qu e las alertas esas que saca Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos ¿verdad? 41.7 millones de enero a junio del 2024 y de enero a junio 47.4 visitantes. Y turistas que ya se quedan más tiempo en México, es la diferencia, de 21.8 a 23.4 y el gasto de los visitantes aumentó. Como bien dice Josefina, México está de moda”, recalcó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, informó que en el primer semestre de 2025 aumentó 13.7 % la llegada de visitantes extranjeros a México, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Detalló que los pasajeros en cruceros y puertos mexicanos llegaron a 5.7 millones, 9.6% más que en 2024. De enero a junio de 2025, 7.3 turistas estadounidenses llegaron a México, lo que representa un aumento de 2.4%, con respecto al mismo periodo de 2024.



EDG