Detienen a presunto pedófilo por abusar de su sobrino menor en Tlajomulco, lo descubrieron por un video en la dark web

Esta mañana, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se detuvo a Alfredo Salvador N., presunto pedófilo y quien fue detectado por un video que subió el pasado viernes en la dark web donde abusaba de su sobrino de 6 años de edad.

El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, explicó que en el video se trata de una video llamada con otro hombre, quien realizaba actos de índole sexual en su persona mientras observaba el abuso de Alfredo Salvador N., al menor.

El hombre de 38 años de edad, se detuvo en colaboración con el FBI luego de una denuncia anónima que recibieron y derivado de la detención, se realizan cateos en al menos dos inmuebles en busca de material de este tipo.

Fiscalía de Jalisco

FOTO: Especial

Resguardan a víctima menor de edad

Por lo pronto, el menor, quien se encontraba bajo su custodia del detenido luego de ser retirado de su madre debido a que fue acusada de maltrato infantil hacia este menor, está siendo atendido por las autoridades bajo resguardo y atención médica y psicológica. En tanto, la madre del menor también se encuentra detenida y se investiga su probable participación en estos actos.

"Afortunadamente se localizó al menor, ya está resguardado el menor y hace unos momentos se logró la detención de este sujeto. También se logró oa detención de la madre del menor, ella tenía una orden de aprehensión por maltrato infantil, el tema es que este sujeto tenía al menor, abusaba de él y subía estas imágenes", explicó el funcionario.

El menor fue asegurado en su momento debido a la violencia que ejercía la madre hacia el niño y en el 2022 o 2023 se entregó bajo resguardo a Alfredo Salvador N.

"Desde luego ahorita está resguardado recibiendo atención médica y atención psicológica; estamos tratando también de que en la medida de lo posible nos pudiera relatar la situación que estaba viviendo con este sujeto".

