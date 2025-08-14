Detienen a nueve personas en distintos operativos en Sinaloa

Como parte de las acciones coordinadas para reducir la incidencia delictiva en Sinaloa, fuerzas federales y estatales llevaron a cabo diversos operativos en los municipios de Navolato, Ahome, Culiacán, Cosalá y Elota.

Las acciones, encabezadas por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General del Estado derivaron en la detención de nueve personas y el aseguramiento de armas de fuego, vehículos, droga, equipo táctico, municiones y ponchallantas.

En inmediaciones del poblado Bariometo, en Navolato, personal naval detectó a un grupo de personas que intentó huir al notar la presencia de las autoridades. Tras su detención, se confirmó que uno de ellos era menor de edad.

En Los Mochis, un operativo conjunto con la SSPC permitió detener a cuatro personas y asegurar dos vehículos, cuatro armas largas, 646 cartuchos de diversos calibres y un paquete envuelto con cinta que contenía polvo blanco con características de cocaína.

En el poblado Tamarindo, Culiacán, fue arrestada una persona y aseguradas dos armas largas, 10 cargadores, 300 cartuchos, un casco táctico, dos radios y aproximadamente 119 gramos de polvo blanco con características de cocaína.

En el poblado Cruz de Elota de Cosalá, los elementos localizaron tres vehículos en aparente estado de abandono, uno de ellos con blindaje. Las unidades fueron inhabilitadas en el lugar.

Por último, en Casas Viejas, se decomisaron cuatro armas largas, 2,203 cartuchos de diversos calibres, 38 cargadores, cuatro magazines, nueve placas balísticas, siete chalecos tácticos y dos paneles balísticos.