Detienen a Lord Pádel en Cancún y otros implicados por tentativa de homicidio de instructor en Atizapán Zaragoza

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó órdenes de aprehensión contra cuatro personas identificadas como Alejandro Germán “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, investigadas por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con la autoridad ministerial, los hechos se relacionan con un ataque ocurrido el pasado 19 de julio en un club de pádel del municipio de Atizapán de Zaragoza.

La captura se realizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, mediante un operativo conjunto en el que participaron la FGJEM, la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol, la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Durante la detención, dos de los investigados presentaron copias de un recurso de amparo; sin embargo, la Fiscalía mexiquense informó que no ha recibido notificación formal al respecto. Por este motivo, los detenidos serán trasladados a la sede ministerial correspondiente para continuar con el proceso legal.

Los hechos se registraron el pasado 19 de julio Foto: Redes Sociales

¿Qué ocurrió en el club de pádel de Atizapan?

El pasado 19 de julio, se registró un violento altercado ocurrió en el club Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza, cuando Alejandro Germán “N”, presunto propietario de varios clubes en el Estado de México, agredió a golpes al maestro de pádel Israel “N”, presuntamente con apoyo de escoltas armados y Othón “N”.

Videos difundidos muestran a Germán “N” amenazando de muerte a la víctima, quien no opuso resistencia. El conflicto habría iniciado por una jugada durante el partido. El club se deslindó del hecho, señalando que los implicados no pertenecen a su administración.