Detienen a ex director de Pemex en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que ayer fue detenido en Estados Unidos a un ex director de Pemex involucrado en actos de corrupción. En la conferencia de prensa matutina, indicó que será deportado a México pero no aportó mayores datos sobre su identidad.

“Ahora el día de ayer se detuvo a un director, ex director de Pemex que era parte pues de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción. Entonces también hay que Resaltar, Aunque queremos que hagan más, pues acciones que también han llevado a cabo”, afirmo.

Detienen a Carlos Treviño por presuntos actos de corrupción

La titular del Ejecutivo Federal indicó que aunque se tiene una colaboración con el gobierno de Donald Trump se requiere que hagan su parte para combatir el tráfico de armas y de drogas, en especial de fentanilo.



“Hay que decir que primero, que ahora hay más incautación de lo que había, es muy poca todavía de armas de Estados Unidos a México. Y eso es parte de lo que trabajamos permanentemente en las mesas y en el diálogo que aquí Trabajamos para disminuir el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, evidentemente por todo tipo de razones y principalmente por razones humanitarias porque no queremos que ningún país del mundo, los jóvenes se acerquen a las drogas y particularmente al fentanilo que tiene tantas consecuencias”, apuntó.

Señaló que hay tráfico de drogas en la Unión Americana en ciudades como Filadelfia.

“Cómo llega hasta allá el fentanilo quién lo distribuye,quién lo vende, el lavado de dinero en Estados Unidos por qué dónde queda ese dinero por la venta de fentanilo y de otras drogas. Ellos tienen que hacer su parte también en los Estados Unidos y nosotros hacemos nuestra parte y es parte o es esencia de lo que hemos estado conversando en las mesas, que la colaboración y la cooperación, pues tiene que ver también con la operación en cada uno de los países”, afirmó.

Se resolverá desabasto de combustibles, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que se resolverá el desabasto de gasolina que se presente en varios estados, principalmente Chiapas, derivado de un problema de falta de pago a operadores de pipas distribuidoras.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que ya están trabajando en el tema, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.

"Se va a resolver, no es que no haya, sí está llegando combustible, pero si hay un problema ahí con los contratos de los piperos, pero se va a resolver esta por resolverse", afirmó.

Sobre los estados afectados, dijo que "esencialmente Chiapas, pero se va a resolver, ya lo trae la Secretaría Energía, Pemex, todos", aseguró.

edg