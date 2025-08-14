Detienen en Guerrero a dos mujeres relacionadas con la desaparición de un funcionario

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó la detención de dos mujeres por la desaparición de un trabajador del Poder Judicial del Estado en Chilpancingo. Se trata de Osiris “N” y Fernanda “N” por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Sigifredo Villalba.

En el comunicado, la dependencia señala que la víctima se desempeñaba como oficial administrativo de base, teniendo como centro de trabajo el Tribunal Superior de Justicia. La captura de ambas mujeres se logró a partir de un operativo implementado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

La dependencia detalló que Sigifredo es buscado hasta la fecha tras ser reportado como desaparecido desde el pasado 7 de enero de 2024, fecha en que el trabajador fue visto por última vez en el poblado de Mezcala, municipio de Eduardo Neri.

De acuerdo con los actos de investigación realizados por la FGE, ambas personas imputadas habrían participado de manera directa en la desaparición del servidor público. La Fiscalía señaló que mantiene la implementación de diversas acciones de búsqueda para la localización de la víctima.