Detienen a dos sujetos por presunta venta de estupefacientes en CU

Dos sujetos que presuntamente se encontraban vendiendo estupefacientes en uno de los estacionamientos de Ciudad Universitaria fueron detenidos por seguridad universitaria y presentados ante las autoridades correspondientes.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto cuando, gracias a una denuncia anónima, los elementos de seguridad del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron alertados del presunto delito.

“Se recibió una denuncia anónima a través de la Línea de Reacción Puma, en la que se informó sobre un grupo de personas que realizaba el intercambio y consumo de sustancias prohibidas en el estacionamiento de la Coordinación de Americano y posteriormente ingresó al Anexo de la Facultad de Ingeniería”, explicó la Dirección General de Prevención y Apoyo a la Seguridad Universitaria mediante un comunicado de prensa.

Este incidente se presentó durante los primeros días desde el inicio del nuevo ciclo escolar en la Máxima Casa de Estudios, momento en el que, de acuerdo con las autoridades, intentan reforzar la seguridad en la zona.

Arengan a los estudiantes para impedir detención

De acuerdo con la dependencia, los presuntos narcomenudistas intentaron acusar a los vigilantes universitarios de abuso de autoridad para lograr la solidaridad de algunos estudiantes que pasaban por el sitio.

“Personal de seguridad universitaria acudió de inmediato a atender el reporte, ubicando a dos de las personas denunciadas, quienes, al percatarse de la presencia del personal, intentaron movilizarse para solicitar apoyo a estudiantes que se encontraban en el lugar. “Toda vez que dichas personas se encontraban en posesión flagrante de vegetal verde seco con las características típicas de la marihuana, ambas fueron remitidas al Juzgado Cívico correspondiente, donde se resolverá su situación jurídica”, señaló.

La dependencia hizo un llamado a la comunidad estudiantil para denunciar a personas que realicen este tipo de actos ilegales, con el objetivo de mantener la seguridad al interior del campus universitario.