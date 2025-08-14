Detectan socavones y afectaciones a oficinas de Cámara de Diputados por fuerte lluvias

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, provocaron diversas afectaciones a las instalaciones de la Cámara de Diputados, por lo que ya se prepara un reajuste presupuestal para atender los daños que se han detectado.

Con la intención de garantizar la seguridad y tranquilidad de los trabajadores, previo al inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) prepara un informe técnico para determinar el monto de los recursos que tendrán que reasignar para reparar varios socavones encontrados, y afectaciones en oficinas de diputados federales de los diversos partidos, cuyo techo, al parecer no contaba con impermeabilizante, por lo que varias de ellas se inundaron.

La intensa lluvia también puso al desnudo instalaciones que no tenían protección en el traslado de aguas negras y en los tubos e instalaciones eléctricas en diversas zonas del Palacio Legislativo de San Lázaro. Se detalla que aunque se han encontrado huecos de uno por dos metros, los socavones son de mayor amplitud, provocados por la humedad

Será la próxima semana cuando se termine la revisión de las instalaciones y el informe técnico de las afectaciones con el respectivo costo que tendrá para la 66 legislatura de la Cámara de Diputados. El titular de la JUCOPO, Ricardo Monreal indicó que no se cuenta con un presupuesto para este imprevisto, por lo que tendrán que eliminar gastos o programas para atender las fallas o daños surgidos recientemente.

Se reportan afectaciones en la cámara de diputados

Créditos: Archivo El Heraldo de México

“No hay un presupuesto que hallamos, nadie sabía de esto, no está previsto, son causas imprevistas, pero obviamente, tenemos que atenderlo y tenemos que recortar alguna cosa de los que, sí teníamos previsto para destinarlo a atender esas fallas o daños provocados por los acontecimientos meteorológicos”, comentó.

Monreal Ávila descartó cualquier riesgo para la integridad de todos los visitantes a la Cámara baja, y en especial para todos los trabajadores que acuden a realizar sus labores cotidianas, por lo que, insistió, se “atenderá de inmediato"

