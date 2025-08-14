Destruyen casi tres toneladas de estupefacientes en Baja California Sur

En un acto encabezado por el gobernador del Estado, Víctor Castro, se llevó a cabo la incineración de cerca de tres toneladas de estupefacientes, decomisados durante operativos conjuntos realizados por las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad.

Expresó su reconocimiento a los integrantes del Ejército, de la Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y de las corporaciones estatales y municipales, por estos resultados que han impedido afectaciones a jóvenes y adultos de toda la entidad.

En presencia de altos mandos de las fuerzas de seguridad, y en un terreno custodiado por el Ejército Mexicano, fueron incinerados 2 mil 940 kilogramos de marihuana, un kilogramo de metanfetaminas y una cantidad menor de otro tipo de narcóticos, producto de decomisos hechos por instancias federales.

Por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, como resultado del trabajo interinstitucional, se destruyeron 80 kilos 600 gramos de marihuana, 849 gramos de cocaína y 6.6 kilogramos de metanfetaminas.

“El balance se tiene que valorar en su justa dimensión y reconocer el trabajo diario de servidores que luchan por la defensa de la seguridad, la salud pública y que contribuyen en la lucha contra las adicciones”, puntualizó.

Castro adelantó que, en breve, se llevará a cabo un acto similar a este, en el que se destruirán una tonelada de anfetaminas incautadas durante los últimos tres meses por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como 350 litros de metanfetamina líquida, logrando además la detención de más de 50 personas.