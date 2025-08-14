¿Desabasto en gasolinerías? Pemex reforzará suministro de gasolina en CDMX

La noche de este jueves 14 de agosto Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que implementará acciones de inmediatas para reforzar el suministro de gasolinas en la Ciudad de México y área conurbada. Lo anterior debido a los retrasos que persiste en algunas estaciones por trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques.

Si bien actualmente no puede hablarse de un desabasto, pues las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex cuentan con producto, sí se han registrado retrasos en el transporte de gasolina y combustibles hacia las estaciones de servicio mediante auto tanques y pipas.

Horas antes del comunicado de Pemex, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex director de la dependencia mexicana, Carlos Treviño Medina, está en proceso de deportación y la orden de aprehensión en su contra sigue vigente. En un comunicado, la FGR señaló que el mandamiento judicial contra el ex funcionario es por asociación delictuosa y lavado de dinero.

“Carlos Alberto "T", ex Director de PEMEX, cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó

También señaló que Treviño Medina fue detenido el martes pasado en Texas por autoridades migratorias de Estados Unidos.