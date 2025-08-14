¿Cómo protegerse de la Tormenta Negra en CDMX y Edomex la tarde de HOY, 14 de agosto de 2025?

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por intensas tormentas que se tiene previstas para la tarde de este jueves 14 de agosto en la Ciudad de México y Estado de México, la alerta de la dependencia ha sido comparada con las "Tormentas Negras", fenómenos climáticos que se han reportado en otros países del mundo, tales como China, de donde originalmente nació ese término.

Aunque en México, no existen las llamadas "Tormentas Negras", en China se le llama así a las precipitaciones que dejan hasta 70 milímetros cúbicos. Y, de acuerdo con el SMN, la tarde de este jueves 14 de agosto se esperan 75 milímetros cúbicos de agua, lo que hace que estas precipitaciones entren en la categoría de "Tormenta Negra".

"Por la tarde se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y en el Estado de México; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida", se lee en el pronóstico del SMN.

Alertan por Tormenta Negra, ¿qué es este fenómeno y qué zonas afectará?

Cabe mencionar que, hasta ahora, las autoridades de Protección Civil no han emitido ningún tipo de alerta por las lluvias previstas para esta tarde. Sin embargo, existen una serie de recomendaciones que se exhorta a las personas a conocer, para evitar ponerse en riesgo durante las precipitaciones.

¿Qué es la Tormenta Negra?

Estas tormentas dejan graves inundaciones | Cuartoscuro.

De acuerdo con información del Observatorio local de Hong Kong, en China, una alerta negra advierte a las personas por la probabilidad de fuertes lluvias, mismas que pueden provocar graves inundaciones y congestiones de tráfico. Estas alertas, según explican los expertos, necesitan que se activen todas las acciones de respuesta del gobierno, esto para mitigar las afectaciones que pudieran presentarse.

Aunque en el caso de México no existe una alerta negra por lluvias, sí existe la alerta púrpura, el nivel de emergencia más alto que pueden notificar las autoridades. Cuando se activa esta alerta, Protección Civil está indicando que las condiciones meteorológicas pueden representar un grave peligro para las vidas humanas, ya que pueden causas severos daños materiales, como inundaciones, deslaves, caídas de árboles y demás.

¿Qué hacer ante una Tormenta Negra?

Las tormentas negras pueden causar severos daños materiales | Freepik.

El Observatorio local de Hong Kong explica que ante una alerta por tormenta negra, las personas deben seguir una serie de recomendaciones, entre las que se resalta evitar salir a las calles, en caso de no ser necesario. Las recomendaciones ante tormentas intensas en China son:

Permanecer en el interior o refúgiese en un lugar seguro hasta que pase la fuerte lluvia. Los empleados que trabajan al aire libre en áreas expuestas deben dejar de trabajar y buscar refugio. Las personas que no tengan un lugar seguro donde ir pueden buscar refugio temporal en cualquiera de los refugios temporales especiales abiertos por el Departamento del Interior. Se recomienda a los empleadores no exigir a sus empleados que vayan a trabajar a menos que se haya llegado a un acuerdo previo sobre los arreglos laborales durante las tormentas de lluvia. Las personas que ya están trabajando deben permanecer donde están a menos que sea peligroso hacerlo.

¿Qué hacer ante una alerta púrpura por tormentas?

La alerta púrpura es el nivel máximo de emergencia | Cuartoscuro.

Dado que en México no existe la alerta negra, lo más parecido a ella es la alerta púrpura, el nivel de emergencia más alto de Protección Civil. De acuerdo con la dependencia, una vez que esta es activada, los y las personas deben seguir una serie de recomendaciones, pues las condiciones climáticas podrían ser severas. Las recomendaciones ante una alerta púrpura por lluvias son:

Busca resguardo. Permanece en un lugar seguro y evita salir a menos que sea estrictamente necesario. Evita zonas de riesgo. No intentes cruzar calles inundadas, ni transites por zonas propensas a deslaves o con corrientes de agua. Desconecta aparatos eléctricos. Protege tus documentos. Retira objetos que puedan caer o ser arrastrados por el viento y el agua, como macetas, lonas o anuncios. No subas a azoteas ni andamios.

¿Qué significan los colores en las alertas meteorológicas?

El Sistema de Alerta Temprana nos permite actuar oportunamente ante los riesgos de los fenómenos hidrometeorológicos como son:

uD83CuDF27?Lluvias fuertes

??Granizadas

uD83CuDF2A?Fuertes rachas de viento

uD83CuDF21?Altas Temperaturas

??Bajas Temperaturas

Este sistema utiliza colores que nos indican el nivel… pic.twitter.com/nTC3r4iGrN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 9, 2025

El gobierno de la Ciudad de México ha explicado que las alertas por fenómenos meteorológicos, como lluvias, granizo, o calor extremo, se lanzan masivamente con al menos 15 minutos de anticipación, para que las personas puedan prevenirse. Por ello, han recodado todos los colores de alerta que hay, con el objetivo de que los capitalinos identifiquen las acciones a seguir y eviten exponerse a peligros.

Los colores de alerta que existen en la Ciudad de México son: