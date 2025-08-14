Claves del Simulacro Nacional 2025: Cuándo es, horario y recomendaciones en caso de sismo

"Crujían las paredes. Sólo atiné a decirle a mi compañero de casa que estaba temblando y salí caminando rápido de mi departamento. Se escuchaba como si estuvieras echando arena en un costal. Cuando me agarré del barandal, parecía que estaba hecho de goma. Salí de mi edificio, pero sabía que no había sido cualquier sismo cuando los cristales de las ventanas comenzaron a tronar y a caerse".

Mariana Martínez así narró su vivencia durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, cuando poco después del Simulacro Nacional de ese año, sucedió lo impensable: la tierra se volvió a sacudir en México, en la misma fecha que 32 años atrás, en 1985, cuando un terremoto de 8.1 grados dejó daños y huellas irreparables en el corazón de millones de mexicanos y mexicanas.

Este año se cumplen 40 años de aquel sismo que marcó la historia de nuestro país en 1985 y, también, se registrará el aniversario número ocho del ocurrido en el año 2017. Para conmemorar y crear conciencia en cuanto a los cuidados que hay que tener en estos movimientos telúricos, se realizará el Simulacro Nacional 2025 y en El Heraldo de México aprovechamos para compartirte los detalles de lo que se realizará próximamente en todo el país.

¿Cuándo y a qué hora es el Simulacro Nacional 2025?

El Simulacro Nacional 2025 se realizará el 19 de septiembre que en el calendario de este año coincide con el día viernes. Este es el segundo simulacro de este tipo que se lleva a cabo en el país, pues el primero se realizó el 29 de abril pasado, en punto de las 11:30 horas, con el objetivo de fomentar la cultura de la protección civil y fortalecer las capacidades de reacción de las unidades de Protección Civil y sus brigadas ante una eventualidad.

Este Simulacro Nacional 2025, el segundo de este año, se realizará a las 12:00 horas y es necesario que tomes las precauciones emitidas por las autoridades del Gobierno de México, las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Coordinación Nacional de Protección Civil, para llevar a cabo un simulacro sin problema alguno.

¿Qué hacer al escuchar la Alerta Sísmica durante el Simulacro Nacional 2025?

Según las recomendaciones compartidas por la SSPC de México, al escuchar la Alerta Sísmica que se activará para el Simulacro Nacional 2025, es necesario que hagas lo siguiente:

Mantén la calma

Camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo

Es importante que sigas las indicaciones del personal designado a mantener la calma durante este Simulacro Nacional 2025, sobre todo en tu lugar de trabajo o en el centro escolar. En caso de que te toque estando en casa, también mantén la calma. Previamente deberás elaborar un plan familiar de protección civil, identificar zonas de seguridad y rutas de evacuación, asignar responsabilidades y practicar con simulacros generales.

La Alerta Sísmica sonará en los celulares de México | Especial

¿Sonará la Alerta Sísmica en los celulares durante el Simulacro Nacional 2025?

De acuerdo a lo informado por Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), por primera vez el Simulacro Nacional incluirá un sistema de alerta masiva a través de teléfonos celulares, por lo que sí, la Alerta Sísmica sonará en tu celular.

De manera simultánea será enviada un mensaje emergente con sonido y vibración a más de 80 millones de dispositivos en todo México, sin que esos celulares tengan saldo, datos móviles o aplicaciones especiales instaladas. La alerta en el celular utiliza una tecnología llamada Cell Broadcast, usado de manera protocolaria por autoridades y compañías telefónicas. El mensaje que llegará a tu celular será el siguiente:

Esto es un simulacro. Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro

La prevención para una emergencia, se practica. ¡Participa en el #SegundoSimulacroNacional2025!

?? Recuerda, mantén la calma y camina al punto más seguro.

uD83DuDCC5 19 de septiembre de 2025

¿Qué es lo que tengo que hacer para que la alerta llegue a mi celular en el Simulacro Nacional 2025?

Para que puedas garantizar que en el próximo Simulacro Nacional 2025 llegue la Alerta Sísmica a tu celular, deberás revisar lo siguiente en tu teléfono móvil: