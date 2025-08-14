Chofer choca y se lleva a víctima en el cofre… ¡sin bajar a su pasajera! VIDEO

Luego de haber provocado un incidente vial, un conductor de taxi por aplicación trató de darse a la fuga, pero no contó con que su víctima se aferraría al cofre del vehículo buscando que se hiciera responsable de los daños.

Mediante un video compartido en redes sociales, la pasajera que en ese momento iba a bordo de la unidad conducida por el presunto responsable, se puede ver cómo el sujeto avanza con su víctima en el cofre.

Instantes antes, el conductor había chocado con un vehículo en la calle 31 Poniente en la colonia El Carmen de la ciudad de Puebla. En un punto, la pasajera le pide al chofer que le permitiera bajar de la unidad, a lo que el trabajador accede.

Así, aprovechando un alto en la esquina de 16 de Septiembre y 31 Poniente, la mujer desciende del automóvil compacto y la víctima del accidente anterior comienza a reclamarle airadamente.

Conductor se da a la fuga

En ese momento, la pasajera le pide al conductor de una camioneta que no deje pasar al chofer del taxi, quien amaga con impactar al otro vehículo. En tanto, el otro conductor intenta quitarle las llaves.

Sin embargo, el presunto responsable acelera, esquivando nuevamente a su víctima y dándose a la fuga, sin que hasta el momento haya sido identificado y capturado para responder por sus actos.