CFE Internet: Paquete desde 95 pesos, ¿cómo contratarlo? | PASO A PASO

Uno de los servicios más utilizados entre las familias mexicanas en la actualidad es el de internet, este no sólo sirve para mantener comunicadas a las personas, sino también para llevar a cabo diversas actividades, entre ellas, mantenerse informadas sobre diversos temas o acontecimientos que ocurren en el país y otras latitudes, realizar tareas escolares, compras o simplemente para entretenerse.

Sin embargo, algunas familias no cuentan con los recursos suficientes para acceder a este servicio, generando una brecha digital que deja fuera a algunos grupos sociales del uso de las tecnologías de información y comunicación, es por ello que aquí te compartimos todos los detalles sobre los paquetes y planes de internet con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con el objetivo de erradicar las desigualdades en el acceso y uso de las TIC, CFE Internet para todos ofrece varios paquetes para aquellas personas que requieran de internet móvil en sus celulares, estos se pueden pagar de forma mensual, semestral o anual, uno de los más económicos es el de 95 pesos mensuales.

Ofrece paquetes económicos de internet móvil. Foto: CFE

¿Cómo contratar el paquete de 95 pesos de CFE internet? PASO A PASO

Es uno de los paquetes más accesibles de internet móvil, el cual incluye 5 GB de datos al mes, los cuales están destinados al uso de redes sociales tales como WhatsApp, Facebook e Instagram, para contratarlo necesitas ingresar al portal cfeinternet.mx, debes elegir este paquete, no sin antes verificar la cobertura ingresando tu código postal.

Una vez que hayas realizado esos pasos, deberás elegir la modalidad de pago, recuerda que puede ser mensual, semestral o anual.

El pago de 95 pesos mensuales debes seleccionarlo cuando realices la contratación. Foto: CFE

Si deseas recargar los paquetes de Internet Móvil de banda ancha, debes ingresar los 10 dígitos de tu SIM en el apartado: https://cfeinternet.mx/recargas, elegir la oferta y realizar tu pago.

En caso de tener alguna duda sobre este paquetes, puedes llamar al número: 55 2834 4800 o desde tu línea CFE Internet al *444 de 09:00 a 21:00 hrs. de lunes a domingo. Asimismo, aquí te compartimos este video de la Comisión.

Cuáles son los otros paquetes de la CFE para tener internet móvil

Si tus necesidades son mayores, la CFE Internet móvil también cuenta con otros paquetes de 10 hasta 100 GB, y sus costos pueden oscilar entre los 165 y los 995 pesos mensuales. Aquí te compartimos los detalles:

10 GB - 165 pesos

20 GB - 265 pesos

30 GB - 365 pesos

50 GB - 450 pesos

80 GB - 785 pesos

100 GB - 995 pesos

No olvides que los precios pueden variar si eliges hacer tu pago de manera semestral o anual, de tal manera que por tu paquete de 5 GB pagarías 510 pesos cada seis meses y 1,010 pesos si lo hace cada año.

Para poder tener internet móvil, debes adquirir el Módem MIFI de la CFE, el cual tiene un costo de 1,145 pesos, sólo así podrás hacer tus recargas periódicas.

Estos son todos los paquetes que puedes contratar actualmente. Foto: CFE Internet

¿Por qué es importante consultar la compatibilidad de tu celular con la red CFE Internet?

Es importante para poder contratar alguno de los paquetes, ya que si tu dispositivo móvil no lo es, no podrías adquirirlo, aquí te compartimos los pasos para verificar esta información:

En el sitio https://cfeinternet.mx/ ve a la opción "Compatibilidad". Debes hacer la marcación *#06# en el dispositivo donde utilizarás la red, para conocer tu IMEI. Te aparecerá un número en tu celular que deberás ingresar en el sitio web. Ahí se te indicará si es compatible o no con banda 28, si el equipo se encuentra bloqueado, si no fue producido para su venta en México, si ha presentado fallas en el desempeño de la red o ya no cuenta con actualizaciones de software. También te brindará datos de tu celular.