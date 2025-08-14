Catean clínica "Toque Divino", donde murió Jaqueline tras una cirugía estética

La clínica de cirugías estéticas "Toque Divino" donde murió la joven Jaqueline Yamileth fue cateada por un Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal del Instituto De Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía y elementos de corporaciones coordinadas.

En el inmueble que está asegurado y vigilado por las autoridades se localizaron Cánulas quirúrgicas y jeringas. Una bata blanca con el nombre de "Dr. Sergio" bordado, una libreta con una anotación que refiere que el Dr. Sergio realizó una cirugía de liposucción el día 12 de agosto.

Además hallaron muestras de manchas de color rojizo, cabello encontrado en el área de una camilla ubicada dentro del quirófano, Dispositivo DVR y otros indicios no revelados.

La orden de cateo fue otorgada por un Juez de Control por lo que este jueves las autoridades ingresaron a las instalaciones ubicadas en la calle Hidalgo 2532 en la colonia Obispado.

Autopsia de Jaqueline da un giro a la muerte de la joven tras cirugía estética en Monterrey

Ahora, autoridades dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia de Jaqueline Yamilet Briones Torres, cuyo cuerpo tenía heridas punzantes en el tórax y abdomen tras la extracción de tejido adiposo durante la cirugía. Sin embargo, también sufrió laceraciones en los pulmones e hígado, lesiones ajenas al procedimiento quirúrgico al que fue sometido.

Además, el dictamen pericial del Servicio Médico Forense (Semefo) confirmó que la causa de muerte fueron las lesiones intratorácicas e intraabdominales secundarias a trayecto de objeto punzante. No obstante, la investigación continúa a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios para deslindar responsabilidades en relación al equipo. médico encargado de la supuesta lipoescultura.

Las primeras investigaciones sugieren que Sergio "N", presunto médico involucrado en la cirugía, rindió sus declaraciones ante la Fiscalía estatal. Además, se identificó a Julio César como el supuesto anestesiólogo, ambos asociados a la clínica "Toque Divino" situada en Monterrey.

TJM