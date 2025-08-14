“Carlos Treviño no es deportable” aseguró su abogado Óscar Zamudio

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, tiene un procedimiento en trámite porque solicitó asilo político en Estados Unidos, lo que impide su deportación a México, aseguró su abogado Óscar Zamudio.

En entrevista con El Heraldo de México, el litigante explicó que si su cliente es requerido por los dichos falsos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, las autoridades mexicanas deben solicitar su extradición.

"Carlos Treviño no es deportable porque está sujeto justamente a un proceso de asilo. Básicamente esto impediría que lo deporten así como así y nosotros lo que estamos haciendo es estar pendientes de este procedimiento que tiene, que es un proceso, tiene que revisarlo un juez allá, especialista en la materia.Y esta detención, hasta donde tenemos conocimiento, desde luego que no forma parte de algo relacionado con la persecución penal, desde luego política, que él sufre en México", explicó.

Detienen a ex director de Pemex en Estados Unidos

Dijo que Treviño Medina está legalmente en el país vecino, donde trabaja y nunca se ha escondido.

Señaló que está retenido por una confusión estrictamente de carácter migratorio, y esta debe resolverse ante las instancias correspondientes antes de decidir trasladarlo.

“La ficha roja (contra Treviño Medina) se extinguió en 2023 porque justamente la autoridad estadounidense Interpol consideró que se estaban violando los derechos fundamentales de Carlos Treviño aquí en México a partir de la persecución penal de la que es objeto, que no había condiciones para el debido proceso”, detalló.

Zamudio explicó que en caso de que se pida su extradición, un juez de Estados Unidos tendría que revisar la denuncia “de hechos falsos” que hizo Lozoya ante la Fiscalía General de la República y que no se sostiene, pues la inventó para obtener beneficios.

Según el abogado, es falso que su cliente haya sido detenido para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas con motivo de una orden de aprehensión.Treviño Medina tiene esa orden de aprehensión relacionada con el caso Odebrecht.

Lozoya acusó a Treviño Medina de recibir un soborno de 4 millones de pesos por aprobar la reforma energética durante la administración de Enrique Peña Nieto.

“Está ahorita la demanda de amparo presentada y todavía no se resuelve por parte de la juez que está a cargo de estudiarla, está analizándola, una demanda de amparo que interpusimos contra la orden de aprehensión en México, (la presentamos) desde 2023, Sí hay otras demandas que se presentaron al principio de este tema, específicamente alrededor de 2021 la mayoría de ellas, pero hay una que en concreto está combatiendo la orden de aprehensión”, detalló Zamudio.

