Carlos Treviño, exdirector de Pemex "en proceso de deportación": FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex director de Pemex, Carlos Treviño Medina, está en proceso de deportación y la orden de aprehensión en su contra sigue vigente.

En un comunicado, la FGR señaló que el mandamiento judicial contra el ex funcionario es por asociación delictuosa y lavado de dinero.

#FGRInforma | Carlos Alberto “T”, ex Director de PEMEX, cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita. Dicho individuo fue detenido el 12 de agosto pasado, en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención… pic.twitter.com/h96cOmApbb — FGR México (@FGRMexico) August 15, 2025

También señaló que Treviño Medina fue detenido el martes pasado en Texas por autoridades migratorias de Estados Unidos.