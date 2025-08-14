Carlos Treviño, exdirector de Pemex "en proceso de deportación": FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ex director de Pemex, Carlos Treviño Medina, está en proceso de deportación y la orden de aprehensión en su contra sigue vigente.
En un comunicado, la FGR señaló que el mandamiento judicial contra el ex funcionario es por asociación delictuosa y lavado de dinero.
“Carlos Alberto "T", ex Director de PEMEX, cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó.
También señaló que Treviño Medina fue detenido el martes pasado en Texas por autoridades migratorias de Estados Unidos.
“Dicho individuo fue detenido el 12 de agosto pasado, en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país. Y se encuentra en proceso de deportación bajo custodia de ICE-ERO (Enforcement Removal Operations)”, detalló.