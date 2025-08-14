Caminan usuarios por vías durante desalojo de tren del Metro en Línea 2 VIDEOS

Un chispazo y luego una gran cantidad de humo fue lo reportado por los ciudadanos que fueron desalojados de un convoy del Metro que transitaba de la estación Zócalo a Pino Suárez y quienes tuvieron que caminar por las vías para ponerse a salvo.

El incidente se registró durante la tarde de este 14 de agosto, cuando el convoy avanzaba con dirección a la estación Pino Suárez. De inmediato, las autoridades del Metro instauraron un protocolo de seguridad.

Tras realizar el corte de energía en la Línea 2, los pasajeros fueron guiados por cuerpos de emergencia a través del túnel, para ser luego retirados por los andenes de la estación Pino Suárez.

Con el objetivo de revisar la integridad del sistema, el Metro anunció el cierre parcial de la Línea 2, ofreciendo servicio solo entre las estaciones Cuatro Caminos e Hidalgo. De Hidalgo a Tasqueña se ofrece servicio gratuito con autobuses de RTP.

Algunos usuarios se tiraron al piso debido a la densidad del humo. Foto: X / Grupo SIADE

Cortocircuito causa humo en el convoy

Al parecer, fue un cortocircuito el origen del chispazo y posterior humo que afectó a decenas de usuarios del Metro, señaló Adrián Ruvalcaba, director de la dependencia del gobierno capitalino.

Mediante su cuenta en redes sociales, el funcionario detalló que los trabajadores del Metro laboran en la corrección del problema para reinstalar el servicio en toda la línea cuanto antes.