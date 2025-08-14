Brugada lanzará programa de apoyo económico para personas cuidadoras

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que en un plazo de 15 días arrancará el programa de apoyo económico para personas cuidadoras, dirigido principalmente a quienes atienden a personas totalmente dependientes por enfermedad o edad.

La mandataria subrayó que esta iniciativa busca acompañar la construcción de espacios transformadores para mejorar la calidad de vida de la población y reconocer el trabajo de los cuidados como una labor esencial.

En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Brugada presentó la experiencia de la capital en la creación del Sistema Público de Cuidados, así como los avances, desafíos y fortalezas para su consolidación. Participó en la mesa “Lineamientos para las políticas de cuidados desde una perspectiva de género, territorial e interseccional”, realizada en el Centro Cultural Tlatelolco.

Destacó que la división sexual del trabajo y la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado han perpetuado la desigualdad de género en la región. “Es momento de hacer justicia a las mujeres. Tenemos por primera vez en 200 años de República una mujer presidenta; este es un momento histórico para profundizar cambios que combatan estas desigualdades”, expresó.

La jefa de Gobierno recordó que, desde 2017, la Constitución local reconoce el derecho a los cuidados, y mencionó que presentó una iniciativa para reformar el artículo 9 a fin de incluir el cuidar, ser cuidado y el autocuidado como derechos humanos universales, en concordancia con el reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También propuso que los trabajos de cuidado no remunerados sean reconocidos como actividades productivas esenciales para la reproducción social, generadoras de valor económico y bienestar colectivo, cuya distribución no dependa de roles de género, sino que involucre a toda la sociedad.

Brugada detalló que la ciudad trabaja en la construcción de 300 espacios de atención a la infancia, Casas de Día para personas mayores y centros de rehabilitación para personas con discapacidad, con el objetivo de eliminar el déficit de servicios y garantizar un lugar seguro para cada niña y niño desde su nacimiento.

CS