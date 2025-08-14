Braulio salvó a su familia de un creciente en un río, pero desapareció arrastrado por el agua en Nayarit

En un acto de valentía y amor por su familia, Braulio Conde, de 33 años, taxista de la línea roja de San Blas, desapareció la tarde de ayer luego de rescatar a su esposa, Candelaria García, de 47 años, y a sus cuatro hijos menores de edad, quienes fueron sorprendidos por una creciente repentina en el río Itzama, en el municipio de San Blas, Nayarit.

De acuerdo con testigos, la familia se encontraba en la zona cuando la corriente del río aumentó súbitamente debido a las lluvias recientes. Braulio logró poner a salvo a su esposa e hijos, uno por uno, hasta llevarlos a tierra firme. Sin embargo, en el último intento por asegurarse de que todos estuvieran fuera de peligro, la fuerza del agua lo arrastró río abajo.

Desde entonces, se desconoce su paradero y las autoridades han desplegado un operativo de búsqueda y rescate. La Comisión Nacional de Emergencias, delegación estatal Nayarit, informó que mantienen brigadas activas en coordinación con cuerpos de auxilio locales, incluyendo a Protección Ciudadana y Bomberos del Estado.

Pedro Nuñez Bueno, director de protección civil y bomberos de Nayarit informó sobre las acciones. FOTO: Chary Cambero.

Un héroe arrastrado por la corriente en Nayarit

El director de Protección Ciudadana y Bomberos, Pedro Núñez Bueno, confirmó que las labores continúan sin descanso y explicó que la zona presenta condiciones complejas para el rescate debido a la fuerza de la corriente y la orografía del lugar.

“Estamos trabajando con brigadas en tierra y personal acuático especializado. El objetivo es no detenernos hasta localizar a Braulio. Pedimos a la población cercana extremar precauciones, ya que las lluvias pueden generar crecientes repentinas”, señaló Núñez Bueno.

Las operaciones de búsqueda incluyen recorridos por las márgenes del río, uso de embarcaciones ligeras y monitoreo constante de las condiciones climáticas. Elementos de Protección Ciudadana y Bomberos, junto con voluntarios y pescadores locales, participan en las tareas, aportando su conocimiento de la zona para cubrir cada tramo posible.

Llevan a cabo diversas labores para encontrar al hombre. FOTO: Ilustrativa /Archivo

Llevan a cabo una intensa búsqueda en el río Itzama

El caso ha generado conmoción en San Blas, donde Braulio es conocido por su trabajo como taxista y por su carácter servicial. Vecinos y compañeros de la línea roja han manifestado su esperanza de encontrarlo con vida y su reconocimiento al heroísmo mostrado para salvar a su familia.

La comunidad se ha sumado de distintas formas, desde brindar apoyo logístico a los rescatistas hasta ofrecer alimentos y agua a quienes participan en la búsqueda. En redes sociales, familiares y amigos han compartido mensajes de solidaridad y oraciones, pidiendo fortaleza para Candelaria y sus hijos en estos momentos de incertidumbre.

Las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales ante fenómenos naturales como las crecientes de ríos y arroyos. El exhorto a la población colindante con la zona del río Itzama es evitar cruzar cauces de agua, mantenerse informados a través de los canales oficiales y dar estricto cumplimiento a los avisos emitidos por Protección Ciudadana.

La búsqueda de Braulio Conde continúa, y con ella, la esperanza de que su valentía y determinación tengan un desenlace que permita reencontrarlo con su familia.