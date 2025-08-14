Bajas temperaturas y fuertes lluvias por el monzón mexicano en Chihuahua | Clima viernes 15 de agosto

Las fuertes lluvias continuará en los próximos días sobre gran parte del territorio nacional. Para este viernes 15 de agosto en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit se prevén lluvias muy fuertes, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur acompañados de descargas eléctricas provocados por el monzón mexicano.

Además, se pronostican chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país, así como posible caída de granizo en el occidente y centro de México. Esto debido a un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Temperaturas de hasta 0 grados en zonas de Chihuahua

En Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chihuahua se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) este viernes 15 de agosto.

Temperaturas de hasta 0 grados en zonas serranas de Chihuahua en la madrugada del sábado 16 de agosto. Foto: Cuartoscuro



En la entidad también se espera viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada del sábado 16 de agosto en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Por otra parte, Conagua informó que se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Al noreste de Chihuahua, en Baja California y Sonora se prevén temperaturas máximas de hasta 45 grados.

Pronóstico del clima para el fin de semana

Del sábado 16 al lunes 18 de agosto se pronostican chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur debido al monzón mexicano.

Al sureste, oriente, centro, sur y occidente del país se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional. Esto debido a canales de baja presión que prevalecerán sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central e interaccionarán con una vaguada en altura.

El lunes 18 de agosto una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, por lo que se esperan chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en ambas regiones.