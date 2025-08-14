Autopsia de Jaqueline da un giro a la muerte de la joven tras cirugía estética en Monterrey

Familiares y amigos exigen justicia por la muerte de Jaquelin, joven de 25 años de edad, originario de Saltillo, quien perdió la vida tras someterse a una supuesta lipoescultura, en una cliínica llamada "Toque Divino", en el Edificio Especializado Médico, en el municipio de Monterrey, donde sufrió una serie de complicaciones médicas que culminaron con su vida.

De acuerdo con el fiscal de Nuevo León, Javier Flores, las autoridades aseguraron la clínica, situada en la colonia Obispado, y prevén realizar un cateo dentro del inmueble durante los próximos días para deslindar responsabilidades en torno a la muerte de la joven, quien habría realizado varios sacrificio para costear su procedimiento médico.

Ahora, autoridades dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia de Jaqueline Yamilet Briones Torres, cuyo cuerpo tenía heridas punzantes en el tórax y abdomen tras la extracción de tejido adiposo durante la cirugía. Sin embargo, también sufrió laceraciones en los pulmones e hígado, lesiones ajenas al procedimiento quirúrgico al que fue sometido.

Inmueble donde se llevó a cabo la cirugía de Jaqueline

FOTO: Juan Teniente

Jaqueline tenía laceraciones en sus pulmones

Además, el dictamen pericial del Servicio Médico Forense (Semefo) confirmó que la causa de muerte fueron las lesiones intratorácicas e intraabdominales segundarias a trayecto de objeto punzante. No obstante, la investigación continúa a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios para deslindar responsabilidades en relación al equipo. médico encargado de la supuesta lipoescultura.

Las primeras investigaciones sugieren que Sergio "N", presunto médico involucrado en la cirugía, rindió sus declaraciones ante la Fiscalía estatal. Además, se identificó a Julio César como el supuesto anestesiólogo, ambos asociados a la clínica "Toque Divino" situada en Monterrey.

