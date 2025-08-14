Aumenta 13.7% la llegada de visitantes internacionales a México en 2025, destaca Josefina Rodríguez

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que en el primer semestre de 2025 aumentó 13.7 por ciento la llegada de visitantes extranjeros a México, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria Josefina Rodríguez presentó los Indicadores de Turismo Enero-Junio 2025 que registran aumentos respecto al 2024.

"La llegada de visitantes internacionales alcanzamos 47.4 millones, 13.8% más que el mismo periodo del 2024, la llegada de turistas. Recordemos que son dos indicadores diferentes, los visitantes y los turistas que pernoctan también tenemos un incremento del 7.3% que el mismo periodo que el 2024, alcanzamos 23.4 millones de turistas en nuestro país y el gasto de visitantes es muy importante llegamos a 18 mil 681 millones de dólares un 6.3% más", explicó.

Indicadores turísticos 2025. Foto: Gobierno de México

¿Cuántos pasajeros llegaron a cruceros y puertos mexicanos en primer semestre de 2025?

Los pasajeros en cruceros y puertos mexicanos llegaron a 5.7 millones, 9.6% más que en 2024. De enero a junio de 2025, 7.3 turistas estadounidenses llegaron a México, lo que representa un aumento de 2.4%, con respecto al mismo periodo de 2024.

Dijo que en los primeros seis meses del año, 94.5 millones de pasajeros llegaron a los diferentes aeropuertos del país. Esta cifra representa un aumento de 3.1% de pasajeros más que en el mismo periodo de 2024.