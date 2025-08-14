Así fue el momento de la explosión por acumulación de gas que dejó un herido y tres viviendas dañadas | VIDEO

Al menos un adulto mayor herido y tres viviendas afectadas fue el saldo que dejó una explosión en calles de la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 14 de agosto en un domicilio de la colonia El Tezontle, hasta donde arribaron elementos de Protección Civil.

En las imágenes que han circulado en plataformas digitales se observa el momento en que una camioneta que se disponía a salir de su domicilio presenció la explosión que cimbró varios domicilios, por lo que de inmediato los vecinos alertaron al 911 para atender la emergencia.

A la zona afectada llegaron personal del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo, los cuales participaron en la remoción de escombros del inmueble dañado, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y autoridades locales. Entre los heridos se encuentran un adulto mayor y un vecino que presentó crisis nerviosa.

La zona permanece acordonada mientras las autoridades realizan la evaluación de daños y mantienen la seguridad perimetral para evitar riesgos a los habitantes. Por fortuna no se registraron personas fallecidas, así que autoridades locales estarán realizando las investigaciones correspondientes.

Los primeros reportes han señalado que la explosión se habría derivado de una acumulación de gas debido a dos tanques estacionarios que presentaban una fuga. Autoridades piden a la ciudadanía estar en constante revisión de las instalaciones para evitar accidentes mortales.