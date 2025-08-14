Asesinan a director de penal de Amatlán de los Reyes, Veracruz

René Vergara, director del Centro de Reinserción Social de Amatlán de Los Reyes, conocido también como penal “La Toma”, fue asesinado a balazos cuando circulaba en una unidad oficial por el fraccionamiento Villa Verde de la ciudad de Córdoba, Veracruz.

Un comando interceptó el vehículo oficial y abrió fuego en su contra, recibiendo al menos cinco impactos de bala y muriendo instantáneamente. De acuerdo con los reportes policiacos, el funcionario estatal fue alcanzado por las balas cuando pretendía subirse a la camioneta donde comúnmente trasladan a los reclusos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz activó el operativo Código Rojo en la región montañosa central de la entidad veracruzana, donde se sumaron a estas acciones las corporaciones federales y municipales.

El perímetro donde se efectuó la agresión fue acordonado. La zona que va del panteón hacia el bulevar Tratados de Córdoba quedó inhabilitada, por lo que los automovilistas tuvieron que utilizar vías alternas.

Abren investigación por asesinato de funcionario

La Fiscalía General del Estado informó que se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Regional de Córdoba por estos hechos ocurridos la mañana de este jueves 14 de agosto.

“Se realizan las diligencias correspondientes para confirmar la identidad del occiso, quien de manera preliminar se presume prestaba sus servicios en el Centro de Reinserción Social La Toma”, detalló.

La dependencia estatal dio a conocer que, en coordinación con fuerzas federales y estatales, fiscales, peritos y policías ministeriales, llevan a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

El pasado 2 de agosto se registró un motín al interior del penal de Tuxpan, lo que dejó un saldo de nueve reos fallecidos, cinco de ellos de nacionalidad guatemalteca, y otros 10 heridos.