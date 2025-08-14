Arrastran a un perrito en carretera Quiroga–Morelia; cibernautas piden justicia: IMÁGENES FUERTES

En redes sociales comenzó a circular un video con imágenes fuertes en el que se observa a un perrito que es arrastrado por la conductora de un vehículo particular sobre la carretera Quiroga-Morelia. En la denuncia pública difundida en la cuenta X de @Mr_Civico se pide la ayuda de la comunidad de internautas para dar con la ubicación del automóvil y la identidad del responsable de esta crueldad.

El video que muestra las terribles imágenes tiene una duración de 21 segundos y fue publicado la tarde de este miércoles 13 de agosto del 2025, alcanzando las 13 mil visualizaciones en esa cuenta. En la publicación se puede leer lo siguiente:

“#URGENTE Noticias Relacionadas Vinculan a proceso a adulta mayor por el asesinato de la perrita Moni en Coyoacán, CDMX

Perrito que era cruelmente maltratado es rescatado en Culiacán por Fundación Balto y Togo #OjosEnMéxico No al maltrato animal: ayúdanos a identificarlo y ubicar el vehículo de este malnacido. Se observa a unas personas al parecer dos mujeres, iban jalando a un perro con un vehículo en la carretera Quiroga-Morelia, un acto inaceptable y cruel. No toleramos el maltrato animal”, se denuncia en la red social.

El conductor de un automóvil Datsun color vino arrastra a un perrito de raza Husky sobre la carretera Quiroga-Morelia. Créditos: @Mr_Civico

El videoclip, grabado por dos personas que viajaban en otro vehículo, muestra cómo un perrito de raza Husky es arrastrado a aproximadamente 40 km/h por el conductor de un automóvil Datsun rojo. En las imágenes se observa que el can ya ha muerto, presuntamente a causa del maltrato recibido.

Fiscalía de Michoacán identifica al automovilista y traslada cuerpo del perrito a SEMEFO

Este miércoles 13 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, informó que inició una carpeta de Investigación.

En un comunicado dado a conocer por la Fiscalía estatal se indica que en seguimiento al video y gracias a la colaboración de la ciudadanía, personal de la Unidad se trasladó al domicilio de la propietaria del vehículo, quien manifestó haber encontrado al canino sin vida en la vía pública y que decidió remolcarlo hasta un paraje solitario.

La persona llevó a los agentes al sitio referido, donde se localizó el cadáver del animal, que coincidía con las características observadas en el video. El cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

La Fiscalía continuará con los trabajos de investigación a efecto de esclarecer los hechos.