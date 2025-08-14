Ariadna Montiel destaca logros de AMLO en combate a pobreza y reafirma que gobierno de Claudia Sheinbaum da continuidad

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó en redes sociales la labor que realizó el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en favor de las personas más necesitadas durante su administración. También aseguró que bajo el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se continúan implementando y ampliando los programas sociales.

Ariadna Montiel Reyes recordó el compromiso de AMLO con los sectores vulnerables incluso en épocas dominadas por políticas neoliberales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido la tenacidad de luchar por los pobres, incluso en tiempos en que el libre mercado era el "dios" de los gobernantes", escribió la funcionaria federal en una publicación en su cuenta de Facebook.

Ariadna Montiel exhorta a registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar del 1 al 30 de agosto

Créditos: Facebook Ariadna Montiel Reyes.

Montiel Reyes subrayó que frente a cualquier obstáculo, el expresidente López Obrador nunca dejó de trabajar por el Bienestar del pueblo mexicano.

De acuerdo con la funcionaria, actualmente 13.4 millones de personas han salido de la pobreza, cifra que atribuye a los programas sociales impulsados durante este sexenio y al modelo del llamado "humanismo mexicano", el cual, aseguró, seguirá guiando la política social del país.

Montiel también reiteró su respaldo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, al asegurar que en el llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación” se continuará con los programas de bienestar que, afirmó, “hoy son derechos del Pueblo de México”.