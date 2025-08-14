Anuncian protesta marítima contra lanzamiento de SpaceX en el Golfo de México

La organización Conibio Global A.C., con nueve años de trabajo en la conservación de especies marinas y la protección del ecosistema del Golfo de México, anunció la realización de la “Operación Golfo de México”, una protesta pacífica en aguas jurisdiccionales mexicanas frente a Playa Bagdad, para frenar la décima prueba de lanzamiento del cohete Starship de SpaceX.

El movimiento, notificado a la Capitanía de Puerto de Matamoros, busca visibilizar los riesgos que estas actividades representan para la vida marina, en especial para especies en peligro de extinción como la tortuga Lora. La protesta contará con la participación de ciudadanos en playa y mar, con más de 50 embarcaciones menores que se ubicarán estratégicamente para impedir el lanzamiento, utilizando luces de bengala rojas como símbolo de rechazo.

La intención es conservar las especies marinas de la zona. Foto: Carlos Juárez

La duración estimada de la manifestación será de entre 3 y 24 horas, sin obstruir la navegación comercial ni de emergencia, y bajo medidas estrictas de seguridad. El presidente de Conibio Global, Elías Ibarra, afirmó que aunque ya se entregó el permiso oficial, si no hay respuesta de las autoridades, la acción se realizará de todas formas

¿Qué es Conibio Global A.C?

Conibio Global A.C. es una organización civil mexicana ubicada en Río Bravo, Tamaulipas, que desde hace nueve años trabaja en la conservación de especies marinas y la protección del ecosistema del Golfo de México. Dirigida por el activista ambiental Jesús Elías Ibarra Rodríguez, la asociación se ha especializado en la atención y rehabilitación de fauna marina como tortugas y delfines, operando el único equipo permanente de rescate en el norte del Golfo.

La empresa podría ocasionar varios problemas irreparables en el ecosistema de la zona. Foto: Especial

Su labor incluye recorridos por playas de Matamoros, San Fernando y zonas cercanas, donde realizan rescates, rehabilitaciones y liberaciones de ejemplares afectados por actividades humanas o fenómenos naturales, la asociación cuenta con el apoyo de voluntarios y necesita recursos logísticos, como unidades móviles especializadas para responder a emergencias ambientales, además de sus tareas de conservación, Conibio también realiza acciones de denuncia y protesta, como la “Operación Golfo de México”, para alertar sobre el daño ecológico que podrían causar los lanzamientos de cohetes de SpaceX frente a costas mexicanas.

¿Qué es SpaceX?

SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) es una empresa aeroespacial privada fundada en 2002 por el empresario Elon Musk, con el objetivo principal de reducir los costos de los viajes espaciales y hacer posible la colonización de Marte, con sede en Hawthorne, California, SpaceX ha revolucionado la industria espacial mediante el desarrollo de cohetes reutilizables y tecnologías avanzadas.

Uno de sus logros más importantes fue el desarrollo del cohete Falcon 9, el primero en lograr aterrizajes verticales controlados, lo que permite su reutilización y reduce significativamente los costos de lanzamiento, también ha creado la nave Dragon, utilizada para transportar carga y tripulación a la Estación Espacial Internacional (EEI), y la más reciente Starship, un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para viajes interplanetarios.

Además, SpaceX lidera el proyecto Starlink, una red global de satélites diseñada para ofrecer internet de alta velocidad en zonas remotas de todo el mundo; la empresa trabaja en conjunto con agencias como la NASA y ha sido clave en el regreso de vuelos tripulados al espacio desde suelo estadounidense, sus lanzamientos frecuentes, tanto comerciales como gubernamentales, la han consolidado como una figura dominante en el sector aeroespacial; sin embargo, también ha enfrentado críticas por su impacto ambiental, especialmente por los efectos de sus pruebas y lanzamientos en ecosistemas sensibles, como ocurre con las preocupaciones recientes en el Golfo de México.