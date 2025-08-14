Anuncia San Pedro la Feria Expo Emprendedor

Con el objetivo de impulsar el emprendimiento local, el municipio de San Pedro Garza García, a través del Instituto de la Juventud, anunció la realización de la Feria Expo Emprendedor, que se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre.

Juan Pablo Castuera, secretario ejecutivo del alcalde, invitó a pequeños y medianos negocios a exponer sus proyectos y a conectar con grandes empresarios para impulsar su economía.

“El objetivo final es ese, es poder empoderar, darle ese apoyo que nosotros hemos dicho, conectar con los pequeños empresarios que sabemos que existen en la ciudad, con los grandes empresarios que sabemos que también existen en la ciudad, y lograr esos mismos objetivos para todos los emprendedores”.

La feria busca ser un punto de encuentro donde los pequeños y medianos empresarios puedan exhibir sus productos y recibir mentorías de expertos. FOTO: gobierno de San Pedro Garza García.

Explicó se busca consolidar a San Pedro como la capital del emprendimiento.

Gerardo Benítez, titular del Instituto de la Juventud, destacó que habrá mentorías para apoyar a los participantes a hacer crecer sus negocios.

“Traer a todo el ecosistema empresarial, de inversiones, de emprendedores, en un momento más para que ellos puedan abrirse a las opciones que tienen en el mercado, que sepan que hay gente que está interesada en apoyarlos, que ellos mismos busquen, quieren estar ahí afuera y hacer notar”, aseguró.

Mercedes Zorrilla, secretaria de Desarrollo Social y Calidad de Vida, precisó que el registro ya está disponible en la plataforma expoemprendedor.com.mx

Inscripciones abiertas y gratuitas en San Pedro Garza García

“Esta gran iniciativa se suma a los proyectos enfocados en apoyar a los emprendedores de este municipio. El evento es totalmente gratuito y el registro ya está disponible en el sitio web oficial expoemprendedor.com.mx”, detalló.

En el anuncio también participó Daniel Garza, director de Innovación Económica, quien señaló que se están estableciendo conversaciones con diversos empresarios para generar beneficios a los emprendedores.