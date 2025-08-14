Andrés Mijes pide declarar 2026 como el Año del Bicentenario del General Mariano Escobedo

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó este jueves una iniciativa ante el Congreso del Estado para que 2026 sea declarado oficialmente como el Año del Bicentenario del general Mariano Escobedo, en honor al héroe nacional que dejó una huella imborrable en la historia de México.

En vísperas del Mundial 2026, Mijes explicó que el objetivo es que Nuevo León y el país reconozcan a uno de sus hijos más ilustres, el general Mariano Escobedo, símbolo de patriotismo, legalidad, firmeza y servicio a la Nación.

La propuesta incluye que el nombre del héroe sea inscrito con letras de oro en uno de los muros del recinto legislativo, a fin de que sea inspiración para las nuevas generaciones y como un recordatorio del papel de los líderes norteños en la construcción de un México más justo.

Respaldado por diputados locales y cronistas, Andrés Mijes destacó que honrar la memoria del héroe nacional es parte fundamental de la visión de la 4T Norteña para fortalecer la identidad y el tejido social. FOTO: gobierno de Escobedo.

Mijes pide reconocer a uno de los héroes de Nuevo León

Acompañado por diputados locales, funcionarios municipales y cronistas, el alcalde destacó que este proyecto forma parte de la visión cultural y social de la 4T Norteña, alineada con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum de honrar las raíces de la historia nacional, fortaleciendo con hechos el tejido social que hace posible el crecimiento equitativo.

“Mariano Escobedo fue mucho más que un militar. Encarnó la transformación liberal de México. Supo combinar valentía con visión estratégica, austeridad con liderazgo, y dedicó su vida a construir un futuro más justo para todos”, expresó Mijes.

El municipio de Escobedo inició este año actividades conmemorativas rumbo al bicentenario del natalicio del general, con eventos educativos, culturales y cívicos desde febrero, enfocados en rescatar y difundir su vida y obra como ejemplo de valores para las nuevas generaciones.

La propuesta incluye inscribir con Letras de Oro el nombre del General Mariano Escobedo en el Recinto Legislativo, como un recordatorio permanente de su legado de patriotismo y servicio a la nación. FOTO: gobierno de Escobedo.

Buscan impulsar la imagen del general

Con esta propuesta, Escobedo busca que 2026 sea recordado no solo por el fútbol, sino también como el año en que Nuevo León mostró al mundo su orgullo, su historia y su identidad, rindiendo homenaje a un líder que representa la grandeza del norte de México.

Durante la presentación del documento se contó con la presencia de los diputados de Morena, Mario Soto, Anylu Bendición Hernández y Jesús Elizondo, además se contó con la participación de Anabel Escocer, presidenta de Morena Nuevo León y José Antonio Quiroga Chapa, secretario técnico del Gabinete y coordinador del Consejo Metropolitano de la Crónica.

